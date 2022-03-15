Испания и Латинская Америка повышают свою кибербезопасность с помощью II конференции STIC

Леон (Испания), 5 марта Испания и Латинская Америка продвигают свое сотрудничество в области кибербезопасности с II Конференцией STIC-Colombia Chapter, которая пройдет с 16 по 18 марта в Медельине, организованной Испанским национальным криптологическим центром (CCN) и Национальным институтом Кибербезопасность (Incube), Как сообщается сегодня в заявлении Incibe, государственный секретарь Испании по цифровизации и искусственному интеллекту Карме Артигас закроет эту конференцию, которая в этом году носит лозунг «Союзники за кибербезопасность Иберо-Америки». Мероприятие проводится при поддержке Американской сети CSIRT Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (МАКБТ) Организации американских государств (ОАГ). Цель этой конференции под лозунгом «Союзники за кибербезопасность Иберо-Америки» заключается в том, чтобы продвигать и освещать деятельность и механизмы сотрудничества организаций и компаний в Латинской Америке и Испании и, таким образом, укреплять кибербезопасность на международном уровне. С этой целью эксперты из сектора кибербезопасности в течение трех дней выступят с многочисленными презентациями, за которыми все зарегистрированные лица смогут следить лично и онлайн. ШЕФ 1011301 тлг/лм/эрбк/акм