Сын уходящего лидера победил на выборах в Туркменистане

Сердар Бердымухамедов, сын авторитарного и эксцентричного президента Туркменистана, победил на выборах, чтобы стать преемником своего отца во главе бывшей советской республики, согласно официальным результатам, объявленным во вторник.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, одной из самых изолированных в мире, 40-летний Бердымухамедов победил на субботних выборах, набрав 73% голосов.

Девять кандидатов боролись за пост президента среднеазиатской страны с населением в 6 миллионов человек, хотя мало кто сомневался в том, что сын самодержавного лидера Гурбангулы Бердымухамедова победит в голосовании.

Уходящий президент, который также занимает должности руководителя аппарата и руководителя Сената, является главой власти Туркменистана на протяжении последних 15 лет.

64-летний лидер, известный как «защитник» богатой газом страны, доминирует в национальной общественной жизни после смерти президента-основателя Сапармурата Ниязова в 2006 году и не терпит инакомыслия.

В январе Бердымухамедов объявил, что покинет власть, чтобы позволить «молодым лидерам» вступить в должность, поэтому призвал к досрочным выборам.

Хотя результаты голосования были предсказуемыми, ЦИК потребовалось несколько дней, чтобы дать результат, а председатель органа по управлению избирательным процессом Гульмырат Мырадов пояснила, что им нужно время, чтобы провести «строгий подсчет голосов».

Наконец, сын не смог сравняться с отцом, который победил на президентских выборах 2017 и 2012 годов, был избран с 97,69% и 97,14% голосов.

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