Около 89 000 британцев предлагают принять украинских беженцев

Около 89 000 человек в Соединенном Королевстве выразили заинтересованность в размещении украинских беженцев в своих домах через день после того, как правительство Бориса Джонсона объявило о плане частного приема.

По состоянию на утро вторника, 88 712 человек выразили заинтересованность, сообщили AFP в правительственном департаменте, отвечающем за эту программу.

Люди, которые решили принять украинских беженцев в свои дома, будут получать 350 фунтов стерлингов (456 долларов, 418 евро) в месяц и должны взять на себя обязательство предоставить им жилье не менее шести месяцев.

Бенефициары беженцев, которые должны получить визу, смогут жить и работать в Соединенном Королевстве до трех лет в дополнение к получению социальных пособий.

Российское вторжение в Украину вынудило почти три миллиона человек покинуть страну.

Правительство Джонсона, подвергшееся критике за медлительность и небольшое количество выданных виз - 4600, согласно последним данным, опубликованным во вторник, - а также сложность первоначального процесса, правительство Джонсона упрощает и расширяет программу.

Исполнительная власть также работает «над определением надлежащего использования арестованных активов» в рамках санкций против российских миллиардеров, близких к Владимиру Путину, в ответ на вторжение в Украину, заявил в понедельник представитель Даунинг-стрит.

пау-акк/зм