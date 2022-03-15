Серхио Фахардо остается в одиночестве в кампании и исключает союз с Федерико Гутьерресом

El precandidato a la presidencia de Colombia de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo habla durante un entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

В этот понедельник, 14 марта, после того как стали известны результаты межпартийных консультаций, можно сказать, что президентская кампания 2022 года в Колумбии официально началась. Они начинают говорить о возможных альянсах, и один из самых сильных кандидатов справа и в центре спекулирует среди них: Федерико «Фико» Гутьеррес и Серхио Фахардо соответственно. Однако последний опроверг слухи.

В диалоге с Blu Radio Фахардо заверил, что не присоединится к Fico и что даже не думал об этом. Он указывает, что представитель правых является «синонимом преемственности», как нынешнего правительства Ивана Дуке, так и непосредственно с урибизмом.

Через несколько часов после того, как позиция Фахардо была известна, Оскар Иван Зулуага объявил о своем выходе из избирательного конкурса и сделал свое дополнение к предвыборной кампании Гутьерреса официальным. Следует напомнить, что Зулуага будет представлять Демократический центр, нынешнюю правящую партию.

Эта новость подтверждает, как было сказано до консультаций, что Гутьеррес является кандидатом от урибизма. Таким образом, если Фахардо также решит отойти и поддержать его, это означает предательство его центральных флагов, потому что политик жестко утверждал, что не разделяет позиции крайностей.

Следует отметить, что, помимо правого, центрального или левого, Фахардо также занимает позиции, сильно отличающиеся от Гутьерреса, по спорным вопросам, важным для страны, включая декриминализацию абортов. Победитель Коалиции Centro Esperanza выступает за средний показатель, а победитель сборной Колумбии против него.

Что касается других важных вопросов, таких как легализация каннабиса, Фахардо соглашается легализовать его, но говорит, что сначала «мы должны пройти путь, чтобы туда добраться». Напротив, Фицо заявил, что согласен с тем, что растение должно использоваться в медицинских целях, но не в том, что его можно свободно продавать для рекреационного использования.

Имея это в виду, Фахардо утверждает, что он не присоединится к Гутьерресу. Аналогичным образом, он указывает, что его работа на данный момент, прежде чем продолжать кампанию, заключается в том, чтобы «сгладить грубые края» и снова объединить Коалицию Centro Esperanza. В движении были зарегистрированы сильные бои среди его членов, некоторые из них даже были публичными.

Следует помнить, что Коалиция Centro Esperanza была межпартийной консультацией, в которой участвовало наименьшее количество граждан, что также стало бы показателем того, насколько мало у них есть избирательная сила. Среди пяти кандидатов от коалиции они набрали 1 791 475 голосов, а от 3 до 6 миллионов граждан приняли участие в других консультациях.

«Задача, которая стоит перед нами в политическом плане, состоит в том, чтобы укрепить себя, понять масштабы, которые мы имеем для страны, которая собирается измениться, потому что она не последует курсу президента Дуке и что у нас есть силы продемонстрировать эти серьезные и глубокие перемены, в то же время обладая способностью объединяться, он первый среди нас», — подчеркнул он. Фахардо.

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