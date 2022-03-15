Вторая яхта российских олигархов обездвижена в Испании

Пальма (Испания), 15 марта Морские власти задержали на острове Майорка (Средиземное море) яхту Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Миджееву, второе подобное судно, удерживаемое в Испании из-за санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину. Миджеев является высокопоставленным должностным лицом оружейной компании, пострадавшей от этих санкций. Помимо леди Анастасии, суперяхта Valerie, которая будет связана с российским олигархом Сергеем Чемезовым из той же компании, также была обездвижена в городе Барселона (северо-восток Испании). Источники, близкие к операции, сообщили Efe во вторник, что силы безопасности отправились в прошлую полночь, чтобы вмешаться в корабль Миджеева, который 26 февраля пострадал от попытки потопить украинский член экипажа. Миджеев является генеральным директором Ростеха, государственного оружейного консорциума, который поставляет материалы для российской армии и вооруженных сил десятков стран. Олигарх, человек, близкий к президенту Владимиру Путину, включен в список окружающих Кремля людей, против которых Евросоюз ввел санкции. Яхта, роскошная лодка длиной 47 метров, остается под наблюдением в марине Майорки в Порт Адриано с запретом на получение топлива. В Барселоне Главное управление торгового флота согласилось сохранить Валери, которая будет причаливать до тех пор, пока не будут проведены проверки на ее право собственности. На нем есть флаг островов Сент-Винсент и Гренадины, но есть подозрения, что он будет связан через сложную сеть компаний с магнатом Сергеем Чемезовым, генеральным директором оружейной компании «Ростех», а также очень близким к российскому президенту. ШЕФ тар/мкм/джл/пи