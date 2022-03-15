Облако сахарской пыли красит небо на большей части Испании

МАДРИД (AP) — Во вторник Испания выпустила предупреждения о низком качестве воздуха в столице, Мадриде, и в большей части страны после того, как масса горячего воздуха из Сахары оставила взвешенную пыль и покрасила небо в оранжевые тона.

Национальный индекс качества воздуха оценил качество воздуха в столице и больших частях юго-восточного побережья как «крайне неблагоприятное», в худшем случае.

Многие испанцы обнаружили, что утром на террасах, улицах и автомобилях был слой красной пыли. Небо столицы и других городов засияло оранжевым цветом.

Власти рекомендуют носить маску, если вы выходите на улицу и избегаете физических упражнений на свежем воздухе.

Волна жары в Африке также повлияла на качество воздуха в районах от северного Мадрида до Канарских островов (к западу от полуострова) и Балеарских островов в Средиземном море.