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вторник 15 март 2022
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Россия

RWE изучает меры по обеспечению энергоснабжения

15 март 2022

Франкфурт, Германия, 15 марта Немецкая компания RWE изучает меры по обеспечению безопасности энергоснабжения и увеличению диверсификации источников энергии, но выступает против перебоев в поставках в Россию. Во вторник, представляя результаты 2021 года, компания RWE сообщила, что хочет увеличить производство энергии из возобновляемых источников и вывести в резерв электростанции на лигните, которые были отключены или собираются сделать это в ближайшее время. Но генеральный директор RWE Маркус Креббер выступает против прекращения поставок российских энергоносителей в Германию, поскольку это будет иметь «огромные последствия из-за высокой зависимости» для домашних хозяйств и предприятий. В 2021 году RWE снизила чистую прибыль до 721 млн евро, что на 31,4% меньше, чем в 2020 году, хотя оборот увеличился до 24 526 млн евро (+79,2%). RWE AG, основанная в 1898 году со штаб-квартирой в Эссене, контролирует и распределяет электроэнергию, газ и воду через свои дочерние компании в основном в Европе и Северной Америке. В Германии RWE является вторым по величине производителем энергии после E.ON. ШЕФ АИА/ПДДП

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