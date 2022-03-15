Российские шпионы в центре внимания за неудачи в Украине

Неуверенный прогресс российского вторжения в Украину нацелен на российские спецслужбы, которые, по мнению наблюдателей, не подготовили Кремль к реальности наступления.

В нескольких сообщениях говорится о том, что подразделение могущественной Федеральной службы безопасности (ФСБ) России было объектом особого внимания, его руководитель был допрошен и, возможно, находится под домашним арестом.

Это заставило нескольких аналитиков задуматься, все ли идет хорошо в штаб-квартире ФСБ на Лубянской площади в Москве, которая когда-то была штаб-квартирой КГБ, секретных служб Советского Союза.

Наблюдатели считают, что Россия рассчитывала двигаться гораздо быстрее после начала вторжения 24 февраля и что ее силы будут приветствоваться, а не нынешнее сопротивление украинцев.

«Люди не дали понять Владимиру Путину реальность ситуации», - сказал источник французской разведки, который попросил анонимности. Для этого «система бункеризируется», чтобы президент России не получал «слишком много плохих новостей».

В докладе, опубликованном новостным сайтом Meduza, эксперты российской разведки Андрей Солдатов и Ирина Бороган написали, что начинают замечаться первые последствия шпионских неудач.

Глава так называемого Пятого отдела ФСБ Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болуй находятся под домашним арестом в рамках расследования, сообщается на этом базирующемся в Латвии российском сайте.

Пятое подразделение является очень мощным подразделением ФСБ, которое контролирует ее операции за пределами России, особенно в странах бывшего СССР, таких как Украина, и за исключением Службы внешней разведки (СВР).

Российские информационные агентства сообщили в эти выходные, что глава российской национальной гвардии Виктор Золотов заверил, что вторжение «идет не так быстро», как того хотели бы власти, но утверждал, что это было сделано для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Владимир Осешкин во главе сайта, осуждающего злоупотребления в российских тюрьмах, указал, что эти домашние аресты официально являются частью расследования хищения средств, предназначенных для Украины.

«Но настоящая причина заключалась в неадекватной и неполной информации о политической ситуации в Украине», — добавил этот российский диссидент, проживающий во Франции.

Его сайт опубликовал серию писем от предполагаемого осведомителя под названием «Ветер перемен», который утверждает, что в ФСБ царит атмосфера страха из-за его неспособности предупредить о сопротивлении российскому вторжению.

«Вполне вероятно, что Путин проводит внутреннюю чистку офицеров генералов и сотрудников разведки», - заявили в Институте изучения войны (ISW) в Вашингтоне.

- «Неправильные разведданные»? -

«Он может сделать это, чтобы спасти свое лицо после того, как не учел его оценки (...) или в отместку за ошибочные разведданные, которые, по его мнению, они ему предоставили», - добавил он.

ФСБ Досье, исследовательский сайт, специализирующийся на работе ФСБ, финансируемой бывшим олигархом Михаилом Ходорковским, заявил в понедельник, что сообщения о масштабной чистке преувеличены и что Беседу допрашивали, но остался на своем посту.

Болуя также допрашивали, но в течение нескольких лет он не был вторым номером в Пятом дивизионе, добавляют эти СМИ.

Согласно ФСБ Досье и другим сообщениям, Беседа находился в Украине в 2014 году, чтобы помочь тогдашнему президенту Виктору Януковичу справиться с прозападным восстанием. В итоге лидер бежал в Россию.

ЕС ввел санкции против главы ФСБ в июле того же года после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины с пророссийскими сепаратистами.

В европейском решении говорится, что Сергей Беседа, 1954 года рождения, «возглавляет службу, отвечающую за надзор за разведывательными операциями и международной деятельностью».

Роль СВР также ставится под сомнение после того, как накануне вторжения Путин подверг своего босса Сергея Нарышкина странному телевизионному унижению.

Согласно западным источникам, сила украинского сопротивления и нежелание местного населения принять Россию застали Москву врасплох.

«Перед такой операцией мы должны начать с анализа состояния населения, в какой ситуации они будут действовать», - сказал высокопоставленный французский чиновник, который попросил анонимности.

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