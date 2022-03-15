Российские военные и украинские охранники контролируют Чернобыль и Запорожье

International Newsroom, 15 марта российские военные контролируют Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции вместе с украинскими охранниками и персоналом, сообщил агентству Sputnik Алексей Полищук, директор Второго департамента МИД России. В своих заявлениях Полищук далее заявил, что две электростанции вернулись в нормальный режим работы и что уровни радиации также нормальные, «что подтверждается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)». Чиновник отметил, что основная задача сосредоточена на «предотвращении провокаций украинских националистических сил против этих критически важных объектов инфраструктуры». Как сообщает МАГАТЭ, бывшая Чернобыльская атомная электростанция сегодня пострадала от отключения электроэнергии по вине российских войск, хотя, согласно данным, предоставленным украинскими властями, электричество может быть восстановлено. «Уровни радиации на всех атомных электростанциях находятся на нормальном уровне», — говорится в сообщении МАГАТЭ со ссылкой на украинского атомного оператора. ШЕФ нч-кд/ммг ПРИМЕЧАНИЕ ПОДПИСЧИКАМ. Agenzia Efe временно приостановила выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для ее журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. Efe будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе.