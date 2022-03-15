Беспорядки, более 100 раненых... Что происходит на французском острове Корсика?

Французский остров Корсика уже две недели переживает демонстрации и беспорядки из-за жестокого нападения на заключенного Корсиканской независимости. Что стоит за этой взрывоопасной ситуацией, которая вынудила Париж отправить своего министра внутренних дел?

- Что такое триггер? -

2 марта заключенный из тюрьмы Арль (юг), выдаваемый за «джихадиста», попытался задушить Ивана Колонну, самого известного из корсиканских активистов, осужденного за убийство префекта Клода Эриньяка в 1998 году.

С тех пор этот 61-летний бывший пастор, который всегда отрицал свою причастность к убийству и призывал к его приближению к корсиканским тюрьмам, находится в коме. Его состояние «по-прежнему очень серьезное», заявил во вторник его адвокат.

Под крик «убийственного французского государства» тысячи людей провели демонстрацию на этом острове в Средиземном море, управляемом корсиканскими националистами.

Напряженность обострилась в воскресенье, когда массовая акция протеста в Бастии переросла в «беспорядки» и нападение на общественные здания, сообщает прокуратура. Сотни человек получили ранения, в том числе 77 офицеров.

- Франция-Корсика, особые отношения? -

Корсика, насчитывающая около 350 000 жителей и размером с Пуэрто-Рико, была включена во вторую половину XVIII века, пройдя через несколько европейских королевств и непродолжительный независимый период.

Кружево во Франции четвертого по величине острова в Средиземноморье, где родился Наполеон Бонапарт в 1769 году, со временем эволюционировало: от участия в марсельском регионе до получения особого статуса.

В стране, менее децентрализованной, чем ее соседи Испания или Германия, Корсика имеет особый статус с 1990 года, аналогичный статусу французских территорий в Карибском бассейне — Гваделупа и Мартиника — и Майотта.

С января 2018 года Корсика считается территориальным сообществом, которое сочетает в себе ведомственные и региональные функции и управляет новыми компетенциями, такими как спорт, транспорт, культура и окружающая среда.

- Какие требования? -

Корсиканские лидеры и протестующие просят государство узнать «правду» агрессии, подход к острову активистов, заключенных в тюрьму в других регионах Франции, таких как Колонна, и обратиться к будущему Корсики.

«Необходимо срочно найти реальное политическое решение с Корсикой», — заявил в понедельник агентству AFP региональный президент, националист Жиль Симеони, после того как Париж объявил о начале «цикла обсуждений».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин со среды обсудит с местными чиновниками условия «эволюции» корсиканского кружева во Франции, «как это предусмотрено Конституцией».

Как пишет региональная газета Corse Matin, такая ссылка на Конституцию заставляет местных чиновников опасаться, что Париж увидит некоторые из их требований: признание корсиканского народа, налоговый статус, большая автономия и т. Д.

Другим традиционным требованием является со-официальность корсиканского языка вместе с французским в регионе.

- Каков ответ французского правительства? -

Помимо диалога, французское правительство приняло некоторые символические решения, но ключевые для острова, который в течение четырех десятилетий был потрясен нападениями Фронта национального освобождения Корсики (FNLC).

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отозвал специальный статут для Колонны и двух других членов «Командования Эриньяк», Пьера Алессандри и Алена Ферранди, проложив путь к их переводу в корсиканские тюрьмы.

«Как только пламя загорится, его будет трудно потушить», - предупреждает Франсуа Краус из политаналитической компании Ifop, для которого ситуация может ухудшиться, если правительство «не уступит и на институциональном уровне».

Напряженность на Корсике возникла за несколько недель до первого тура президентских выборов во Франции, 10 апреля, хотя она не смогла заполнить пробел в повестке дня избирательной кампании, отмеченной войной в Украине.

бурс-тик/мб