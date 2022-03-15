Отмена мандата: PAN осудит Морена для продвижения во время запрета

Заместитель координатора банды Партии национального действия (PAN) в Сенате Республики Кения Лопес Рабадан объявил, что жалоба на Движение национального возрождения (Морена) будет подана в Специализированную прокуратуру по избирательным преступлениям (FEDE).
Через свой проверенный аккаунт в Twitter паниста указала, что вишневая партия нарушила Политическую конституцию Мексиканских Соединенных Штатов (CPEUM) во время избирательного запрета в отношении консультаций по аннулированию мандата, а также используя социальные программы для собственной выгоды.
Он добавил, что из-за предполагаемых «угроз и злоупотреблений в адрес народа Мексики» он решил, что подаст судебное разбирательство против Морены или того, кто несет ответственность перед Фепаде; однако следует уточнить, что это учреждение больше не носит этого названия, поскольку оно было реформировано в начале срок полномочий президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).
«Морена нарушает Конституцию и использует социальные программы для электоральной выгоды! Я подам жалобу в #Fepade против Морены и всех, кто несет за это ответственность. Хватит угроз и злоупотреблений в отношении народа Мексики», - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.
Кроме того, во время своего участия в контраманере Лопес Рабадан указал, что именно Морена способствовал конституционной реформе в избирательных вопросах, поэтому, если будет установлено, что прокуратура примет дело, виновным грозит неформальное превентивное заключение.
Сенатор от бело-голубых также потребовала немедленно приостановить этот вид действий, поскольку, по ее словам, с 4 февраля по 10 апреля действия правительства не могли быть поощрены; однако «мы видели, как правительственная пропаганда не только не приостанавливалась, но и усиливалась».
Аналогичным образом, после одобрения Палатой депутатов в прошлый четверг реформы правительственной пропаганды Лопес Рабадан назвал «постыдным» то, что она было представлено и принято постановление о толковании того, что следует понимать под правительственной пропагандой.
Он отметил, что в очередной раз была нарушена Конституция, которая запрещает изменять правила, регулирующие эти процессы, за 90 дней до начала избирательного процесса. До этого он постановил, что «Морена одобрил законодательное освобождение», которое, с его точки зрения, стремится иметь возможность «цинично продвигать президента».
«В Морене знают, что это незаконно. Нам осталось 27 дней до отзыва мандата и 83 дня до выборов для возобновления губернаторств, депутатов и мэров в шести штатах», - сказал он во время участия в пространстве канала Конгресса.
В другом ракурсе паниста также сослался на ответ мексиканского правительства Европейскому парламенту, отметив, что президент Лопес Обрадор продемонстрировал свою нетерпимость и ненависть к журналистскому союзу, а также подверг их серьезному риску, стигматизируя их в глазах граждане.
Он также представил видео, в котором засвидетельствовал заявления президента Мексики против национальной прессы, поэтому сенатор Лопес Рабадан потребовал, чтобы он исправил свои действия и прекратил агрессию против этого сектора.
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