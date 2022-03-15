Отмена мандата: PAN осудит Морена для продвижения во время запрета

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Заместитель координатора банды Партии национального действия (PAN) в Сенате Республики Кения Лопес Рабадан объявил, что жалоба на Движение национального возрождения (Морена) будет подана в Специализированную прокуратуру по избирательным преступлениям (FEDE).

Через свой проверенный аккаунт в Twitter паниста указала, что вишневая партия нарушила Политическую конституцию Мексиканских Соединенных Штатов (CPEUM) во время избирательного запрета в отношении консультаций по аннулированию мандата, а также используя социальные программы для собственной выгоды.

Он добавил, что из-за предполагаемых «угроз и злоупотреблений в адрес народа Мексики» он решил, что подаст судебное разбирательство против Морены или того, кто несет ответственность перед Фепаде; однако следует уточнить, что это учреждение больше не носит этого названия, поскольку оно было реформировано в начале срок полномочий президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

«Морена нарушает Конституцию и использует социальные программы для электоральной выгоды! Я подам жалобу в #Fepade против Морены и всех, кто несет за это ответственность. Хватит угроз и злоупотреблений в отношении народа Мексики», - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Паниста поделилась пропагандой, якобы со стороны Морены в поддержку отмены мандата (Фото: Twitter/ @kenialopezr)

Кроме того, во время своего участия в контраманере Лопес Рабадан указал, что именно Морена способствовал конституционной реформе в избирательных вопросах, поэтому, если будет установлено, что прокуратура примет дело, виновным грозит неформальное превентивное заключение.

Сенатор от бело-голубых также потребовала немедленно приостановить этот вид действий, поскольку, по ее словам, с 4 февраля по 10 апреля действия правительства не могли быть поощрены; однако «мы видели, как правительственная пропаганда не только не приостанавливалась, но и усиливалась».

Кения Лопес Рабадан указала, что продвижение социальных программ для получения избирательных пособий оправдывает неофициальное превентивное заключение (Фото: сенаторы ПАН)

Аналогичным образом, после одобрения Палатой депутатов в прошлый четверг реформы правительственной пропаганды Лопес Рабадан назвал «постыдным» то, что она было представлено и принято постановление о толковании того, что следует понимать под правительственной пропагандой.

Он отметил, что в очередной раз была нарушена Конституция, которая запрещает изменять правила, регулирующие эти процессы, за 90 дней до начала избирательного процесса. До этого он постановил, что «Морена одобрил законодательное освобождение», которое, с его точки зрения, стремится иметь возможность «цинично продвигать президента».

«В Морене знают, что это незаконно. Нам осталось 27 дней до отзыва мандата и 83 дня до выборов для возобновления губернаторств, депутатов и мэров в шести штатах», - сказал он во время участия в пространстве канала Конгресса.

Морена представила и одобрила правительственную пропагандистскую реформу за один день (Фото: Screenshot/Congress Channel)

В другом ракурсе паниста также сослался на ответ мексиканского правительства Европейскому парламенту, отметив, что президент Лопес Обрадор продемонстрировал свою нетерпимость и ненависть к журналистскому союзу, а также подверг их серьезному риску, стигматизируя их в глазах граждане.

Он также представил видео, в котором засвидетельствовал заявления президента Мексики против национальной прессы, поэтому сенатор Лопес Рабадан потребовал, чтобы он исправил свои действия и прекратил агрессию против этого сектора.

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