Дотошное нововведение Red Bull в Формуле 1: он поместил «шпионский фильтр» на руль

Все готово к тому, чтобы шины начали катиться в Бахрейне. 20 марта пилоты снова позиционируют себя на сетке, чтобы начать новый чемпионат мира Формулы-1, который обещает быть более зрелищным в результате инноваций в одноместных автомобилях и новых правил.

Все команды завладели своими автомобилями, стремясь улучшить характеристики последнего выпуска. Однако некоторые команды пошли дальше, сосредоточившись даже на мельчайших деталях.

Это случай Red Bull, который во время предсезонных тестовых кругов в Бахрейне продемонстрировал одержимость тем, чтобы все было под контролем, и показал яркий «антишпионский» фильтр на руле Макса Верстаппена.

Видео, опубликованное Формулой 1 в его социальных сетях, показало любопытство к голландскому автомобилю, поскольку он установил лучшее время круга (1:31 .720). Дело в том, что австрийская команда решила реализовать поляризованное покрытие на экране руля, чтобы соперники, которые смотрят официальную прямую трансляцию, не могли видеть данные, которые появляются на нем. Специализированные носители Card and Drive раскрыли эту деталь и определили этот аксессуар как «антишпионский фильтр», чтобы прояснить четкую работу команд по удержанию всего под контролем.

Панель Hamilton полностью видна с бортовой камеры, но панель Verstappen скрыта

Во время гонки телевизионные менеджеры часто используют бортовую камеру, которая практически дает изображение пилота за рулем от первого лица. В нем обычно можно увидеть руки главного героя на руле с экраном, на котором отображаются важные данные, такие как передача автомобиля, заряд аккумулятора и баланс тормозов, а также другие показатели, которые можно использовать для анализа соперников.

Хотя менее опытные болельщики остаются незамеченными, команды явно не были довольны этим, и Red Bull нашел способ избежать обмена конфиденциальной информацией со своими конкурентами с помощью этого фильтра. Хотя это позволяет водителю видеть данные на своем экране, статистика, отображаемая рулевым колесом, совершенно не читается камерой, расположенной в автомобиле.

Его прямой соперник, Мерседес, также раскрыл некоторые хитрости и секреты во время своих последних тестов, предшествовавших старту чемпионата. В этом случае это будет изменение понтонов или боковых подушек, расположенных сбоку автомобиля и играющих важную роль в использовании заднего крыла.

Одна из его основных функций — перенаправление воздушного потока с передней оси на заднюю и увеличение скорости. Как сообщает The Sun, было обнаружено, что немецкая команда решила «отсоединить свою конструкцию бокового удара от понтона», добавив при этом «новый набор ребер на краю» для направления воздушного потока.

Реформа, которая вызвала споры в окружающей среде, но технический директор F1 Пэт Саймондс отвечал за уточнение того, что это что-то законное, сравнивая его с технологиями аэрокосмической промышленности. «Это очень новый подход. Мне нравится видеть новые интерпретации. Должен сказать, я не ожидал увидеть его. И я до сих пор действительно впечатлен тем, как они пропускают воздух, чтобы охладить машину», - сказал он Sky Sports.

«Думаю, он заставит своих соперников вернуться в книгу правил своим красным карандашом и посмотреть, что они сделали. Думаю, у Mercedes есть какие-то маленькие трюки, которые помогают им в этом отношении», - добавил он.

Наконец, генеральный директор F1 Росс Браун также высказался по этому вопросу: «Нет сомнений в том, что мы не предвидели концепцию Mercedes. Это очень экстремальная интерпретация регламента, и неизбежно будет много споров». Однако Льюис Хэмилтон представил несколько драматический сценарий для своего автомобиля, открывший дебаты: реальность или стратегия дезориентировать? «На данный момент я не думаю, что мы боремся за победы», - сказал он.





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