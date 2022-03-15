Racing thrashes, остается непобедимым и приближается к лидеру Ривер в Кубке лиги Аргентины

Гонки разгромили «Атлетико Тукуман» на выезде со счетом 4:0, остались единственным непобежденным в турнире и приблизились к вершине в этот понедельник, в конце шестого дня Кубка аргентинской лиги.

Факундо Мура (20), Карлос Алькарас (59), Леонель Миранда (66) и Маурисио Мартинес (78) забили голы за команду под руководством Фернандо Гаго, которая уверенно прибывает в классическую игру Авельянеды, которая на следующий день сыграет против архисоперника Индепендьенте.

С тремя победами и тремя ничьими, Racing является единственной командой, которая все еще не потерпела поражений среди 28 участников турнира, и с 12 очками на своем счету они очень близко подошли к Ривер, Дефенса и Юстиция и Юнион де Санта Фе, трем лидерам в зоне 1 Кубка Лиги.

Дефенса и Юстиция одержали мучительную победу на выезде над «Аргентинос Хуниорс», забив гол Томаса Гальвана на 90+2 минуте в матче на стадионе Диего Марадоны.

Для Зоны 2, Independiente и Central Córdoba, оба в рамках сдержанной кампании, делят очки в ничьей 1:1. Колумбиец Андрес Роа (51) забил за «Рохо», а Франсиско Гонсалес Метилли (59) забил за одиннадцать очков Сантьяго-дель-Эстеро.

С четырьмя ничьими подряд и всего одной победой за шесть дней Independiente уходит с первых мест и с несколькими сомнениями перед столкновением с Racing.

Вот результаты шестого тура Кубка Лиги:

-Пятница:

Арсенал-Велес Сарсфилд 0-0

Попечительский совет Platense 1-2

-Суббота:

Харрикейн-Годой Круз 1-3

Альдосиви-Тайгер 1-0

Сармиенто-Ньюэлл 2-2

Росарио Централ-Барракас Централ 1-3

Семинары-Сан-Лоренцо 0-1

Ланус-Колон 1-1

Юнион-Банфилд 2-1

Речная гимнастика и фехтование 4-0

Студенты-Бока 0-1

-Понедельник:

Атлетико Тукуман-Расинг 0-4

Аргентинцы - оборона и правосудие 0-1

Индепендент-Центральная Кордоба 1-1

Вот позиции в Кубке аргентинской лиги:

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Ривер Плейт 13 6 4 1 1 13 4

2. Защита и правосудие 13 6 4 1 1 13 10

3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3

4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4

5. Сармьенто 11 6 3 2 1 8 7

6. Ньюэллс Олд Бойз 10 6 3 1 2 9 8

7. Банфилд 8 6 2 2 2 2 10 7

8. Аргентина 8 6 2 2 2 2 7 7

9. Платенсе 7 6 2 1 3 6

10. Сент-Лоуренс 5 6 1 2 3 5 7

11. Гимнастика LP 5 6 1 2 3 5 13

13. Совет попечителей 4 6 1 1 4 3 8

12. Атлетико Тукуман 4 6 1 1 4 3 12

14. Семинары 2 6 0 2 4 1 5

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Студенты 13 6 4 1 1 11 8

2. Колон 11 6 3 2 1 9 5

3. Бока Хуниорс 11 6 3 2 1 8 6

4. Тигр 9 6 2 3 1 5 3

5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8

6. Годой Круз 8 6 2 2 2 10 11

7. Независимый 7 6 1 4 1 8 8

8. Альдозивы 7 6 2 1 3 5 6

9. Центральный розарий 7 6 2 1 3 6 8

10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6

11. Арсенал 6 6 1 3 2 7 8

12. Центральная Кордова 6 6 1 3 2 5 6

13. Велес Сарсфилд 6 6 1 3 2 3 4

14. Центральный район Барракас 6 6 2 0 4 7 11

стр/мА