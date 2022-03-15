Racing thrashes, остается непобедимым и приближается к лидеру Ривер в Кубке лиги Аргентины

Гонки разгромили «Атлетико Тукуман» на выезде со счетом 4:0, остались единственным непобежденным в турнире и приблизились к вершине в этот понедельник, в конце шестого дня Кубка аргентинской лиги.
Факундо Мура (20), Карлос Алькарас (59), Леонель Миранда (66) и Маурисио Мартинес (78) забили голы за команду под руководством Фернандо Гаго, которая уверенно прибывает в классическую игру Авельянеды, которая на следующий день сыграет против архисоперника Индепендьенте.
С тремя победами и тремя ничьими, Racing является единственной командой, которая все еще не потерпела поражений среди 28 участников турнира, и с 12 очками на своем счету они очень близко подошли к Ривер, Дефенса и Юстиция и Юнион де Санта Фе, трем лидерам в зоне 1 Кубка Лиги.
Дефенса и Юстиция одержали мучительную победу на выезде над «Аргентинос Хуниорс», забив гол Томаса Гальвана на 90+2 минуте в матче на стадионе Диего Марадоны.
Для Зоны 2, Independiente и Central Córdoba, оба в рамках сдержанной кампании, делят очки в ничьей 1:1. Колумбиец Андрес Роа (51) забил за «Рохо», а Франсиско Гонсалес Метилли (59) забил за одиннадцать очков Сантьяго-дель-Эстеро.
С четырьмя ничьими подряд и всего одной победой за шесть дней Independiente уходит с первых мест и с несколькими сомнениями перед столкновением с Racing.
Вот результаты шестого тура Кубка Лиги:
-Пятница:
Арсенал-Велес Сарсфилд 0-0
Попечительский совет Platense 1-2
-Суббота:
Харрикейн-Годой Круз 1-3
Альдосиви-Тайгер 1-0
Сармиенто-Ньюэлл 2-2
Росарио Централ-Барракас Централ 1-3
Семинары-Сан-Лоренцо 0-1
Ланус-Колон 1-1
Юнион-Банфилд 2-1
Речная гимнастика и фехтование 4-0
Студенты-Бока 0-1
-Понедельник:
Атлетико Тукуман-Расинг 0-4
Аргентинцы - оборона и правосудие 0-1
Индепендент-Центральная Кордоба 1-1
Вот позиции в Кубке аргентинской лиги:
- Оч Дж Г Е П ГК
1. Ривер Плейт 13 6 4 1 1 13 4
2. Защита и правосудие 13 6 4 1 1 13 10
3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3
4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4
5. Сармьенто 11 6 3 2 1 8 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 10 6 3 1 2 9 8
7. Банфилд 8 6 2 2 2 2 10 7
8. Аргентина 8 6 2 2 2 2 7 7
9. Платенсе 7 6 2 1 3 6
10. Сент-Лоуренс 5 6 1 2 3 5 7
11. Гимнастика LP 5 6 1 2 3 5 13
13. Совет попечителей 4 6 1 1 4 3 8
12. Атлетико Тукуман 4 6 1 1 4 3 12
14. Семинары 2 6 0 2 4 1 5
- Оч Дж Г Е П ГК
1. Студенты 13 6 4 1 1 11 8
2. Колон 11 6 3 2 1 9 5
3. Бока Хуниорс 11 6 3 2 1 8 6
4. Тигр 9 6 2 3 1 5 3
5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8
6. Годой Круз 8 6 2 2 2 10 11
7. Независимый 7 6 1 4 1 8 8
8. Альдозивы 7 6 2 1 3 5 6
9. Центральный розарий 7 6 2 1 3 6 8
10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6
11. Арсенал 6 6 1 3 2 7 8
12. Центральная Кордова 6 6 1 3 2 5 6
13. Велес Сарсфилд 6 6 1 3 2 3 4
14. Центральный район Барракас 6 6 2 0 4 7 11
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