Расинг де Гаго терпит поражение и отстает на одно очко от лидерства в Зоне А

Буэнос-Айрес, 14 марта Гоночный клуб во главе с Фернандо Гаго разгромил «Атлетико Тукуман» в конце шестого тура 0-4 и на одно очко отставал от Ривер Плейт, Юнион и Дефенса и Юстиция, лидеров зоны А Кубка Профессиональной футбольной лиги. Факундо Мура, Леонель Миранда, Карлос Алькарас и Маурисио Мартинес забили голы за то, чтобы команда бывшего полузащитника «Реала» заняла третье место и попала в зону квалификации к четвертьфиналу. Благодаря этой победе Академия остается единственной непобедимой в турнире. В понедельник он также играл в Defensa y Justicia, которая с его победой 0-1 у «Аргентинос Хуниорс» стала лидером вместе с Ривер Плейт и Юнион. «Сокол» победил благодаря голу Томаса Галвана, который вошел во втором тайме в одной из последних игр матча. Поражение оставило Аргентинос Хуниорс восьмым с восемью очками. В этот понедельник также сыграл матч, соответствующий зоне B, Центральная Кордова, который завершился со счетом 1:1. Гол за Рохо забил колумбиец Андрес Роа. Франциско Гонсалес Метилли со скидкой для посетителей. Эстудиантес, который в воскресенье проиграл Бока Хуниорс, лидирует с 13 единицами, за ним следуют Колон и Ксенизе, у которых одиннадцать. Tigre, с девятью, занимает последнее место в квалификации в четвертьфинал. Индепендьенте занял седьмое место с семью очками, а Центральная Кордова заняла двенадцатое место с шестью. ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТОГО ДНЯ В воскресенье Ривер Плейт обыграл Гимназию и Эсгриму Ла-Плату со счетом 4:0, Сан-Лоренсо одержал первую победу в субботу, обыграв Таллерес со счетом 0:1, а «Бока Хуниорс» обыграл Эстудиантеса в воскресенье со счетом 0:1. Кроме того, Юнион победил Банфилда со счетом 2:1 в воскресенье, Колон сыграл вничью со счетом 1:1 против Лануса в тот же день, а Тигре проиграл Альдосиви в субботу со счетом 1:0. ШЕФ Сэм/МСП