Премьер-министры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на фоне интенсивных атак со стороны России

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki during a meeting in Kyiv, Ukraine February 1, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник на поезде в Киев в качестве представителей Европейского совета, говорится в заявлении правительства Польши.

Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янса «едут сегодня (во вторник) в Киев в качестве представителей Европейского совета, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем», говорится в этом официальном тексте.

Их путешествие происходит в то время, когда Россия атакует цели по всей Украине и когда эти две страны планируют возобновить переговоры, чтобы положить конец почти трехнедельной войне.

Цель визита — «подтвердить безоговорочную поддержку всего Европейского Союза (ЕС) суверенитета и независимости Украины и представить пакет мер по поддержке украинского государства и общества», говорится в заявлении.

ФАЙЛ ФОТО: Президент Украины Владимир Зеленский приветствует премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время встречи в Киеве, Украина, 1 февраля 2022 года. Пресс-служба президента Украины/Раздаточный материал через REUTERS

«В такие решающие для мира моменты мы обязаны быть на месте, где творится история», — заявил польский правитель Моравецкий в Facebook.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что визит «организован в соответствии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен».

Михал Дворчик, высокопоставленный представитель правительства Польши, сообщил, что поезд прибыл в Украину в 07:30 по Гринвичу.

«Международное сообщество будет проинформировано о визите делегации через международные агентства, включая Организацию Объединенных Наций», — добавил польский представитель.

В Киеве, по меньшей мере, два человека были убиты во вторник в результате бомбардировки нескольких зданий в столице.

(С информацией от AFP и EFE)

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