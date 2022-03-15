Премьер-министры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на фоне интенсивных атак со стороны России

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник на поезде в Киев в качестве представителей Европейского совета, говорится в заявлении правительства Польши.
Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янса «едут сегодня (во вторник) в Киев в качестве представителей Европейского совета, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем», говорится в этом официальном тексте.
Их путешествие происходит в то время, когда Россия атакует цели по всей Украине и когда эти две страны планируют возобновить переговоры, чтобы положить конец почти трехнедельной войне.
Цель визита — «подтвердить безоговорочную поддержку всего Европейского Союза (ЕС) суверенитета и независимости Украины и представить пакет мер по поддержке украинского государства и общества», говорится в заявлении.
«В такие решающие для мира моменты мы обязаны быть на месте, где творится история», — заявил польский правитель Моравецкий в Facebook.
Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что визит «организован в соответствии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен».
Михал Дворчик, высокопоставленный представитель правительства Польши, сообщил, что поезд прибыл в Украину в 07:30 по Гринвичу.
«Международное сообщество будет проинформировано о визите делегации через международные агентства, включая Организацию Объединенных Наций», — добавил польский представитель.
В Киеве, по меньшей мере, два человека были убиты во вторник в результате бомбардировки нескольких зданий в столице.
(С информацией от AFP и EFE)
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: