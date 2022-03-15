Неосужденная дипломатия Папы Франциска призывает к миру в Украине

Кристина Кабрехас Ватикан, 15 марта Почему папа не упоминает Россию или ее президента Владимира Путина, когда он призывает к миру на Украине. В редакционной статье сегодняшнего издания ватиканской газеты «L'Osservatore Romano» объясняются причины, по которым молчаливая и неосужденная дипломатия Франциска «оставила открытую лазейку» для возможности прекращения войны. «Есть те, кто обвинил папу в молчании за то, что он прямо не назвал Путина, забывая, что в войнах понтифики никогда не называли агрессора по имени, не из трусости или чрезмерной дипломатической осмотрительности, а для того, чтобы не закрыть дверь, чтобы всегда оставлять лазейку открытой для возможности остановить зло и спасает человеческие жизни», — объясняет Андреа Торниелли. В обложке в ватиканской газете Торниелли, редакционный директор «Ватиканской информации» и в некотором роде главный пресс-секретарь понтифика, указывает, что в последние недели «Франциск был предметом некоторой критики со стороны тех, кто надеялся, что в своих публичных заявлениях он прямо упомянет имя Владимира Путина и России». Он отвергает эти обвинения на том основании, что слова понтифика не должны «отражать диктат новостной программы». Редакционный директор Vatican Information перечисляет призывы, которые папа сделал с начала российского вторжения в Украину, и подчеркивает, что «Франциск также хотел очистить поле лицемерия от российского правительства, которое настаивает на том, чтобы называть продолжающуюся войну «специальной военной операцией», маскируя после игры слов свою истинную и суровую реальность, агрессивную войну». Они помнят из Ватикана, что даже Иоанн Павел II во время войны в Косово, в 1999 году, никогда не называл исполнителей этнических чисток, всегда поддерживая открытый канал контакта с Сербией, и не назвал имена западных глав государств, которые в 2003 году поддержали войну в Ираке, основываясь на ложной информации о оружие массового уничтожения. Отец Антонио Спадаро, редактор журнала Общества Иисуса «Civiltá Catolica» и один из ближайших советников Папы Франциска, объяснил в этот понедельник в своих социальных сетях о критике: «Дипломатия Ватикана ясна, но не публична. Он используется для вязания и шитья, а не для кройки. Он не осуждает религиозных или политических лидеров, чтобы продолжать помогать». «Он призывает к урегулированию конфликтов и вместо этого осуждает политические или стратегические выборы и действия. Преемник Петра, который в последние годы пророчески предупреждал об уже идущей Третьей мировой войне, идет по стопам своих предшественников и стоит рядом с невинными, борясь со злом добром», - добавил Спадаро. Папа, который также посылает послания своими жестами, отправил к украинской границе двух кардиналов - префекта Дикастерии интегрального развития Михаила Черного и альмснера Конрада Краевского - чтобы принести помощь и поддержку беженцам. В то время как несколько раз государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин выражал готовность Святого Престола оказать любую возможную помощь в любой форме посредничества и призывал министра иностранных дел России Сергея Лаврова прекратить нападения и обеспечить подлинно гуманитарные коридоры. Ветеран итальянского «Ватикана» Марко Полити в одной из своих статей, опубликованных в газете «Fatto Quotidiano», подтверждает важность того, чтобы Ватикан «держался подальше от преувеличенных тонов западных СМИ» против России и Путина. Ну, подчеркивает Торниелли, если бы папа мог сделать что-то политически и дипломатично, «это было бы возможно именно потому, что российские лидеры знают, что он не односторонний посредник, камуфлированный агент Запада, с которым они вступили в курс апокалиптического столкновения». ШЕФ куб.см./кгб