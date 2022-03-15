Политики осудили отстранение Сандры Куэвас: «Это переворот»

CIUDAD DE MÉXICO, 14MARZO2022.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, asistió a los juzgados de la Ciudad de México ubicados en el Reclusorio Norte para cumplir con su audiencia tras las acusaciones de elementos de la policía capitalina de privarlos de su libertad. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Во второй половине дня 14 марта Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила, что мэр Перредиста Сандра Куэвас заявила, приостановит свою деятельность в мэрии Куаутемка до 17 марта.

Решение было принято судьей, который рассматривает его дело на первом слушании, а также разделение обвинений с четырьмя служащими, связанными с фактами, которое носит временный характер и продлится до четверга 17-го, дня, когда состоится вторая часть первого слушания.

Мэр Куаутемка была осуждена за преступления, связанные со злоупотреблением властью и воровством, когда 11 марта она, как утверждается, в течение часа содержала под стражей двух офицеров, на которых она напала в своем офисе в ратуше Куаутемка. Хотя он снял обвинения в незаконном лишении свободы.

(фото: твиттер/ @AriasNora)

С тех пор FGJCDMX взялась за дело против нее, на что Перредиста неоднократно заявляла, что речь идет о грязной войне и политическом преследовании против нее, организованных главой правительства Клаудией Шейнбаум за то, что она заняла пост мэра у Морены.

Столкнувшись с этой ситуацией, мэр заявил, что меры были чрезмерными. Аналогичным образом, различные политики, особенно те, которые входят в альянс Va Por México (в основном PAN и PRD), продемонстрировали поддержку и воспроизвели аргумент о политических преследованиях против Куэваса Ньевеса.

Мэр Мигеля Идальго от Партии национального действия Маурисио Табе постановил через свой аккаунт в Twitter, что нынешнее правительство должно прекратить политические преследования тех, кто не является «частью системы».

«Манипуляции институтами против вас очень вульгарны. Режим должен прекратить печально известное политическое преследование тех, кто не входит в систему», - прокомментировал мэр.

Что касается президента ПРД Норы Ариас Контрерас, то она поддержала Куэваса и указала, что «Мы обеспечим, чтобы процесс придерживался закона и чтобы Высокий суд правосудия #CDMX не превышал своих полномочий с оппозиционными мэрами».

(фото: твиттер/ @lialimon)

Со своей стороны, мэр Альваро Обрегона по сине-белому Лия Лимон Гарсия осудила решение FGJCDMX. Он отметил, что это является нарушением презумпции невиновности Куэваса, а также беспрецедентными политическими преследованиями.

«Отстранение @SandraCuevas_ от должности мэра #Cuauhtémoc свидетельствует о беспрецедентном политическом преследовании. Они хотят восстановить то плохое, что им не дало народное голосование, нарушая принцип презумпции невиновности. Моя полная поддержка @SandraCuevas_»

Аналогичным образом, Фернандо Белаунсаран из ПАН заявил, что меры предосторожности, введенные прокуратурой, были более чем чрезмерными, и указал, что это была месть главы правительства, которого он отметил в своем твите, вместе с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

«Отстранение @SandraCuevas_ — мерзкая месть @Claudiashein, который, как и @lopezobrador_, не знает, как проигрывать. Это переворот», — написала паниста.

Мэр отрицала, что бросала мячи деньгами (Фото: Twitter/Sandracuevas_)

Мэр также увидела себя в глазах урагана, когда на мероприятии, проведенном перед зданием мэра, ее поймали на видео, бросая мячи в толпу, у которой по бокам были прикреплены купюры в 500 песо.

Во время пресс-конференции Куэвас отрицал этот факт, когда журналисты опровергли его. Мэр ответила, что даже не видела мячей, так что «мы оттуда плохие». Когда его попытались снова спросить об этом вопросе, он сказал, что они отклоняются от главного вопроса политического преследования, «это не то, где они собираются меня вытащить».

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