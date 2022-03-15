Пиура: в регионе зарегистрировано более 2000 случаев заболевания лихорадкой денге

Власти региона Пьюра сообщили, что случаи лихорадки денге составляют 2 тысячи 472, при этом также зарегистрировано 5 смертельных случаев. Об этом сообщалось, когда в районе 26 октября проводится профилактическая кампания по отказу от дома к дому.

Биолог Виктор Вальдивьесо отметил, что умершие люди в этом году несвоевременно обратились в медицинское учреждение, поэтому болезнь прогрессировала. Кроме того, у них были сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертония или хроническая почечная недостаточность.

Денге, Зика и Чикунгунья являются очень распространенными заболеваниями в северном регионе в летний сезон. По этой причине медицинский персонал из учреждения им. Виктора Рауля приезжает домой, чтобы провести анализы на выброс и предоставить информацию о профилактике. К ним присоединяются сотрудники регионального директората Пиуры и муниципалитета 26 октября.

«Мы совместно проводим ликвидацию размножения комаров, деятельность по поиску лихорадки. Мы также проводим этап санитарного просвещения и повышения осведомленности населения о болезни денге», - сказал биолог.

Кроме того, будет представлена информация о важности мытья дома и постоянной замены воды. Кроме того, будут объяснены симптомы, которые начинаются с лихорадки, головной боли, боли в суставах, боли в мышцах. А на другой стадии может возникнуть кровотечение слизистой оболочки или боль в животе.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

16 февраля Перу объявила эпидемиологическую тревогу в связи с новой вспышкой денге. Министерство здравоохранения сообщило в среду, что в этом году это привело к восьми смертельным случаям и более 5000 инфекций.

Вспышка произошла почти в половине страны и в Лиме, где власти с тех пор начали опрыскивать несколько районов, чтобы предотвратить присутствие комаров Aedes aegypti, которые распространяют денге, зику и чикунгунью.

Денге является эндемическим заболеванием в тропических районах, которое вызывает высокую температуру, головные боли, тошноту, рвоту, мышечные боли и, в наиболее тяжелых случаях, кровотечения, которые могут привести к смерти.

«Было зарегистрировано 5218 случаев заболевания лихорадкой денге (...), в том числе восемь смертельных случаев», - говорится в заявлении Национального центра эпидемиологии Министерства здравоохранения (Minsa) со ссылкой на данные по состоянию на конец первой недели февраля 2022 года.

По сравнению со случаями, зарегистрированными за тот же период прошлого года, наблюдался рост смертности, несмотря на то, что количество инфекций снизилось более чем на 50%.

Эпидемиологическое оповещение состоит из обращения в медицинские службы «для укрепления системы эпидемиологического надзора» и контроля населения. Также образовательные информационные кампании.

В 2021 году в Перу было зарегистрировано 39 смертей и 49 274 случая лихорадки денге. По данным Минса, в 2020 году было зарегистрировано 86 смертей и 46 749 случаев этого заболевания.

Два года пандемии covid-19 отражали рост заболеваемости денге по сравнению с 2019 годом, когда число смертей составило 37, а инфекций — 15 287.

Пандемия вызвала сбои в лечении тропических заболеваний, таких как лихорадка денге, что может задержать их контроль или ликвидацию, предупредила Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) в январе прошлого года.

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