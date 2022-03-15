Паспорт вернули британско-иранскому Назанину Загари-Ратчиффе в Тегеране

Лондон, 15 марта британско-иранский Назанин Загари-Рэтклифф, задержанный в Тегеране с 2016 года по предполагаемым обвинениям в шпионаже, вернул ей британский паспорт, который был ей возвращен, в то время как британская переговорная команда в настоящее время находится в иранской столице, сообщила во вторник женщина-депутат. В сообщении, размещенном в Twitter, Тулип Сиддик, британский парламентарий от избирательного округа Хэмпстед и Килберн - к которому принадлежит Загари-Рэтклифф в Лондоне - «очень рад» сказать, что «Назанину Загари-Рэтклиффу вернули свой британский паспорт». Политика добавляет, что женщины «продолжают находиться в семейном доме в Тегеране». «Я также понимаю, что сейчас в Тегеране находится британская переговорная команда. Я продолжу публиковать обновления (об этом случае, с которым столкнулись обе страны), когда они придут ко мне», - говорит он. Британско-иранка задерживается в Иране с 2016 года по обвинению в сговоре с целью свержения правительства, обвинения она всегда отвергала. Как заявил сегодня фонд Thomson Reuters, в котором Загари-Рэтклифф работала до того, как ее арестовали, на вопрос о возможности досрочного освобождения женщины ее адвокат Ходжат Кермани сказала, что надеется получить «хорошие новости в ближайшее время», не уточнив подробностей. Есть предположения, что арест Загари-Ратклиффа связан с непогашенным долгом Соединенного Королевства перед Ираном на протяжении более сорока лет, когда шах Мохамад Реза Пехлеви купил 1500 танков на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов, которые так и не были поставлены. ШЕФ прк/га/ах