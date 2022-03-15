Мэры оппозиции поддержали Сандру Куэвас: «Презумпция невиновности была нарушена»

Члены Союза мэров Мехико (UNACDMX) выразили «удивление и возмущение» мерами предосторожности, введенными Генеральной прокуратурой CDMX (FGJCDMX) в отношении мэра Куаутемка Сандры Куэвас.

В пресс-релизе организация, выступающая против правительства столицы страны, указала, что эти судебные иски были предприняты «абсурдным и неоправданным образом» судьей Элмой Марури Карбальо в понедельник, 14 марта.

И именно мера приостановления полномочий была той, которая больше всего удивила столичных мэров, поскольку они указали, что причина определения не является оправданной, в дополнение к тому факту, что они считают его непропорциональной мерой, нарушающей презумпцию невиновности и что он «наехал» на свободный доступ к работе.

Сандра Куэвас была отстранена от должности мэра Куаутемка (Фото: Даниэль Августо/cuartoscuro.com)

Столкнувшись с этой панорамой, ЮНАДМ потребовала, чтобы Судебный совет Мехико всесторонне пересмотрел разбирательство дела судьи Марури Карбальо, поскольку они охарактеризовали ее работу против Куэваса как задержку в имидже судей перед общественностью.

Они также призвали к применению принципа верховенства закона в столице, что устранит чрезмерные судебные меры в отношении любого лица. Наконец, они призвали к тому, чтобы процесс выборов мэра не был частью политического использования правосудия.

«Необходимо отметить, что приостановление действует только до возобновления слушаний в следующий четверг. Однако интересы, близкие к столичной прокуратуре, намерены заставить поверить, что это так до тех пор, пока не закончится весь судебный процесс», - говорится в заявлении.

Наконец, они попросили население избежать судебного разбирательства до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, то есть они призвали дождаться исчерпания всех необходимых инстанций по делу, стоящему перед знаменосцем коалиции «Да для Мексики».

Сандра Куэвас посетила северную тюрьму (Фото: Даниэль Августо/cuartoscuro.com)

В этот понедельник выяснилось, что мэр Куаутемка будет отстранен от должности до следующего четверга, 17 марта, как было определено на первом слушании по делу против нее, после того как два полицейских в Мехико обвинили его в предполагаемых нападениях на нее.

Через свои социальные сети столичная прокуратура уведомила о том, что четверым государственным служащим и служащим демаркации, включая владельца, были предъявлены обвинения в возможном участии в преступлениях кражи, злоупотребления властью и дискриминации.

В связи с такими мерами выяснилось также, что в отношении четырех предполагаемых преступников было принято решение о разделении обвинений, которое носит временный характер и продлится до второго слушания, запланированного на три дня.

Несмотря на то, что судья приняла выдвинутые против нее обвинения в этих трех вышеупомянутых преступлениях, она сняла обвинения в незаконном лишении свободы, определив, что для их судебного преследования с этой целью недостаточно доказательств.

Со своей стороны, защита Сандры Куэвас попросила дублировать конституционный срок, что означает, что в следующий четверг первое слушание по делу будет продолжено, что может означать, что меры предосторожности, принятые магистратом, будут отменены.

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