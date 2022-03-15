Начальная стоимость евро в Гондурасе 15 марта этого года от евро до HNL

Евро торгуется на открытии торгов на уровне 26,74 лемпиры, что означало рост на 0,38% по сравнению с показателем предыдущего дня в 26,64 лемпиры.

По сравнению с последними семью днями евро увеличился на 1,59%; с другой стороны, в годовом исчислении он по-прежнему сохраняет снижение на 7,12%. Что касается предыдущих дней, то он цепляет две даты подряд на подъеме. Волатильность за последнюю неделю явно ниже показателей, достигнутых за последний год (9,46%), показав себя как значение с меньшими колебаниями, чем обычно в последние дни.

В прошлом году евро изменился на максимум 28,06 лемпиры, а самый низкий уровень составил 26,12 лемпиры. Евро находится ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Гондурасская валюта

Эль-лемпира является законно используемой валютой в Гондурасе с 1931 года, аббревиатура HNL и разделена на 100 центов; кроме того, ее обращение регулируется Центральным банком.

До 1930 года официальной валютой было гондурасское песо, которое было основано частным банковским учреждением в Banco Atlántida. До 1932 года Конгресс окончательно одобрил создание валюты, которая оставалась в руках Центрального банка (после его основания в 1950 году).

В то время обменный курс составлял две лемпиры за один доллар США, но в 2005 году обменный курс снизился до 18,04 гонконгских лир за доллар (22,16 гонконгских лир за евро).

Название монеты происходит в честь вождя ленки Лемпиры, коренного вождя, который защищал свою территорию после испанского вторжения, оно также фигурирует на банкнотах и паре монет.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 центов, а также банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лемпир.

В 2013 году Центральный банк Гондураса одобрил печать 315 миллионов банкнот, которые включали систему Брайля и специальные полосы для слабовидящих, в дополнение к возможному созданию неорганических банкнот.

Гондурас, также пострадавший от пандемии SARS-CoV-2, закрыл 2021 год с уровнем инфляции 5,32% из-за роста цен на продукты питания, что выше, чем ожидалось национальными властями.

С другой стороны, ВВП на душу населения ниже уровня жизни по сравнению с 196 другими странами и занимает 121-е место из 190 в рейтинге «Ведение бизнеса для ведения бизнеса».

Что касается индекса восприятия коррупции в государственном секторе Гондураса, он составляет 24 пункта, поэтому уровень коррупции среди гондурасцев в их стране очень высок.

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