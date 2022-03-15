Начальная стоимость евро в Гватемале в марте этого года составляет 15 евро к GTQ

Евро выплачивается на открытии до 8,44 кетсаля, что означает рост на 0,29% по сравнению с 8,41 кетсаля в предыдущий день.

По сравнению с последними семью днями евро зафиксировал рост на 2,95%, хотя, напротив, за год он все еще накопил снижение на 8,4%. Анализируя эти данные с данными предыдущих дней, добавьте шесть последовательных дат роста. Что касается волатильности прошлой недели, то она явно ниже, чем в прошлом году, так что на этом последнем этапе она претерпевает меньше изменений, чем обычно.

На ежегодной фотографии евро даже изменился на максимум 8,80 кетсаля, а самый низкий уровень составил 8,17 кетсаля. Евро ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Гватемальский кетцаль

Кетцаль является законным платежным средством, используемым в Гватемале, и был основан в соответствии с Законом о валютах, принятым в 1924 году, когда тогдашний президент Хосе Мария Орельяна распорядился заменить гватемальское песо.

Валюта Гватемалы в настоящее время разделена на сто центов и первоначально стоила на 10 центов выше доллара США, пока в 1980 году она не упала до уровня, восстановившись несколько месяцев спустя.

В настоящее время кетцаль эквивалентен 7,50 единиц за доллар США и 9,25 единиц за евро, что делает его одной из 30 денежных единиц в Иберо-Америке и мире, которая является одной из самых стабильных.

Органом, отвечающим за регулирование производства валюты, является Банк Гватемалы, и сегодня известны монеты номиналом 5, 10, 25 и 50 центов кетцаля и 1 кетцаль, а в банкнотах обращаются 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 кетсалей.

В своих попытках снизить цены на производство монет администрация стремилась внедрить монеты из различных материалов, таких как сталь вместо никеля или латунной стали.

Согласно официальным данным, правительство Гватемалы заверило, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 7,5% в конце 2021 года, рост которого не наблюдался в течение 40 лет.

С другой стороны, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что к 2022 году экономика Гватемалы сохранится с благоприятными показателями, отчасти обусловленными внешней торговлей, денежными переводами из США и значительным падением инфляции.

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