ОПЕК борется за продолжение открытия кранов

(Обновите EX2386 с ценой Brent сегодня днем, а не сегодня утром) Ванда Рудич Вена, 15 марта На истерзанных войной энергетических рынках в Украине и возрождении Covid-19 в Китае ОПЕК сталкивается с растущими трудностями в восстановлении уровня добычи, который был до пандемии. Это картина, представленная во вторник Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежемесячном отчете, где она признает большие трудности в прогнозировании развития мировой экономики и, следовательно, спроса на сырую нефть из-за «очень высокой неопределенности», особенно геополитической. Хотя последствия пандемии коронавируса «все еще ощущаются», «война в Восточной Европе вызвала изменение уровня экономической неопределенности во всем мире», подчеркивается в документе. ЦИФРЫ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ Прогнозы для мировой экономики «меняются почти ежедневно, поэтому трудно установить единую цифру с разумной степенью уверенности», говорит организация. При этом он поясняет, что сохраняет свой прогноз роста мирового ВВП на 2022 год на уровне 4,2 процента, хотя и предупреждает, что эта оценка «будет пересмотрена и скорректирована, когда появится больше ясности в отношении влияния геополитических потрясений». Также «под оценкой» находится прогноз мирового спроса на сырую нефть в этом году в размере 100,9 млн баррелей в день (млн баррелей в день), что будет означать рост на 4,15 млн баррелей в день по сравнению с 2021 годом. Это также не меняет сделанные в январе расчеты по поставкам за пределами ОПЕК в этом году, включая перекачку Россией почти 12 млн баррелей в день. «Ожидается, что российское производство увеличится на 0,96 млн баррелей в день до среднего уровня 11,76 млн баррелей в день, что не изменилось по сравнению с предыдущей оценкой. Однако следует отметить, что этот прогноз подвержен очень высокой неопределенности с учетом текущих геополитических событий», - говорится в докладе. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Данные, содержащиеся в отчете, показывают, что странам-производителям становится все труднее быстро увеличить поставки нефти в случае сокращения поставок из России. По оценкам независимых институтов, прокачка тринадцати партнеров ОПЕК в прошлом месяце составила 28 473 млн баррелей в день, увеличившись на 0,44 млн баррелей в день по сравнению с январским уровнем. В то время как большинство стран увеличили добычу, 10 членов, участвующих в обязательстве держать свои запасы на низком уровне и постепенно увеличивать их месяц за месяцем, упали ниже целевого показателя добычи. За исключением Венесуэлы, Ирана и Ливии, которые освобождены от обязательств по ограничению добычи, группа произвела 24 140 млн баррелей в день в феврале, что на 921 000 млн баррелей в день меньше, чем установленный в этом месяце потолок в 25 061 млн баррелей в день. ОПЕК встретится со своими союзниками, включая Россию, 31-го числа, чтобы оценить, продвигается ли она в соответствии с дорожной картой, принятой в июле прошлого года, чтобы постепенно восстановить до сентября добычу, которая была у нее до пандемии. На бумаге планируется увеличить перекачку на 400 000 баррелей в месяц, но опубликованные сегодня цифры показывают, что большинство людей не имеют возможности продолжать открывать краны. УЗКИЙ РЫНОК ОПЕК пересмотрела спрос на нефть в сторону повышения в прошлом году в среднем до 96,75 млн баррелей в день, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,73 млн баррелей в день, или 6,29%. Это более высокое, чем первоначально ожидалось, потребление привело к сокращению запасов (запасов) сырой нефти в странах-потребителях, что отражает ужесточение рынка. «Коммерческие запасы нефти ОЭСР (Организация по сотрудничеству и развитию в Европе) снизились в январе на 3,1 млн баррелей», до 2,677 млн баррелей, по предварительным данным. Этот уровень покрывает потребности в этом сырье на 59,3 дня, что на 11,6 дня меньше, чем в январе 2021 года. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН Высокий спрос также объясняет резкий рост цен на нефть в последние месяцы, усугубляемый опасениями сокращения европейского импорта из России, которая вместе с США и Саудовской Аравией входит в тройку крупнейших производителей сырой нефти. Баррель европейской нефти Brent, который 6 марта достиг почти 140 долларов, во вторник упал до 100,65 доллара, что на 5,8% ниже вчерашнего закрытия. Аналитики связывают резкое падение с признаками прогресса в переговорах между Киевом и Москвой по прекращению конфликта, а также новой вспышкой коронавируса в Китае. ШЕФ ар/АС/ПДДП (аудио)