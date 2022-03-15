Наггетс обыграли 76ers в дуэли кандидатов на звание MVP

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (AP) - Никола Йокич набрал 22 очка и 13 подборов, чтобы возглавить победу «Денвер Наггетс» над Джоэлом Эмбиидом и Филадельфией 76ers в понедельник 114-110 в борьбе между претендентами на звание самого ценного игрока.

Embiid закончился с 34 единицами и ужасным падением, из-за которого «Сиксерс» затаил дыхание.

Джефф Грин ударил Embiid, когда он продвинулся в корзину 3:13 минут от конца, и звездный центр упал на его копчик. Эмбиид тут же положил руку на спину, но ушел с корта без посторонней помощи, когда они пересматривали пьесу. Грин был грубо сфолил и Эмбиид сделал 1 из своих 2 штрафных бросков, чтобы сократить лидерство Денвера 107-106.

Но новичок Nuggets Bones Хайленд привлек внимание двух звездных центров и попал в свой четвертый трехочковый в четвертом периоде, так что они вернули себе преимущество 110-108 и сохранили оставшуюся часть матча. Хайленд набрал 21 очко.

Йокич был признан MVP сезона, а Embiid стал финалистом. Опять же, две звезды считаются фаворитами на победу в этом сезоне. Эмбиид начал матч с лидерства в лиге с 29,8 очка за игру, а Йокич — 26,1 очка за игру. Он также в среднем 13,8 подбора и 8,1 передачи.