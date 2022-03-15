Дымка Северной Африки прибыла в Португалию

Лиссабон, 15 марта Дымка из Северной Африки прибыла сегодня в Португалию, где она покрыла небо большей части страны оранжевым цветом, особенно на севере и в центре, хотя его эффекты также видны в Лиссабоне. По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), этот эпизод, связанный с взвешенной пылью из пустыни Сахара, которая поднялась в атмосферу штормом Селия, будет виден на территории Португалии до этого четверга. «Наиболее заметными эффектами являются изменение цвета неба, так как пыль обычно находится над поверхностью, хотя в зависимости от ее концентрации она может достигать более низких уровней, что влияет на качество воздуха и возможное воздействие на здоровье», - говорит организация. Наибольшие эффекты видны в северных и центральных регионах Португалии, хотя в Лиссабоне это явление также присутствует с изменениями цвета неба и тонким слоем оранжевой пыли на некоторых поверхностях. ШЕФ чм/т.е.