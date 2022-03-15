Nikkei вырос на 0,15% из-за падения сырой нефти и ожидания решения ФРС

Токио, 15 марта Основной индекс Токийской фондовой биржи, Nikkei, во вторник немного вырос на 0,15% из-за падения фьючерсов на нефть и в преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике США. Nikkei, объединяющий 225 самых представительных игр на рынке, увеличился на 38,63 пункта до 25 346,48 пунктов; в то время как Topix, включающий фирмы первой секции, с самой высокой капитализацией, прибавил 0,79% или 14,35 пункта до 1826,63 единиц. Токийский паркет продолжал колебаться в течение первых часов торгов с небольшим ростом на фоне облегчения падения цен на фьючерсы на нефть накануне и неудач в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое начинается сегодня. День на Токийской площади ознаменовался умеренностью местных инвесторов в ожидании, с одной стороны, российского вторжения в Украину и его влияния на энергетический сектор и мировую экономику, а также возможной более агрессивной денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с растущей инфляцией. Прибыль во главе со страховым сектором, воздушным транспортом, электроэнергией и газом. Производитель оборудования для анализа компонентов микросхем Lasertec объединил наибольший объем операций и вырос на 2,85%. Судоходные компании Nippon Yusen (NYK Line), Kawasaki Kisen (K-Line) и Mitsui OSK потеряли, с другой стороны, 1,5%, 4,1% и 1,81% соответственно. Телекоммуникационный гигант Softbank упал на 4,17%, а текстильная компания Fast Retailing, владеющая сетью одежды Uniqlo, упала на 4,71%. Производитель автомобилей Toyota вырос на 2,14%, как и технология многонациональной Sony, которая выросла на 1,09%. В первом разделе 1655 компаний выросли против 443 компаний, которые упали, а 79 закрылись без изменений. Объем торгов составил 2,79 триллиона иен (21,54 миллиарда евро).