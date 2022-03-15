Никарагуа: курс открытия евро сегодня, 15 марта, евро к NIO

После открытия сессии фондового рынка евро торгуется на открытии 39,29 никарагуанских кордоб, что подразумевает рост на 0,79% по сравнению с 38,99 никарагуанских кордоб накануне.

По сравнению с последними семью днями евро зарегистрировал рост на 1,42%, несмотря на это, в годовом исчислении он все еще накапливает снижение на 6,09%. Что касается изменений этого дня по сравнению с прошлыми днями, то он объединяет три последовательных сеанса в положительном выражении. Что касается волатильности последних дат, то она значительно выше, чем показатель прошлого года (6,71%), поэтому она переживает фазу нестабильности.

На

ежегодном снимке евро изменился на максимуме 40,43 никарагуанских кордоб, в то время как его самый низкий уровень составил 38,44 никарагуанских кордоб. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Никарагуанская

кордоба является законной денежной единицей Никарагуа и сокращенно NIO; она разделена на 100 центов, а ее транзит контролируется Центральным банком этой страны.

Монета получила свое название в честь второй фамилии испанского конкистадора капитана Франсиско Эрнандеса де Кордовы, который также основал города Гранада и Леон.

Кордова была представлена 25 августа 1908 года по мандату тогдашнего президента Адольфо Диаса, который выпустил монету из 10 кордоб и заменил песо. Стоимость новой валюты в то время составляла 5 кордоб за фунт стерлингов.

13 ноября 1931 года кордова начала торговаться по паритетному курсу 1,10 кордобы за доллар США, но после нескольких девальваций она выросла до 7 кордоб за доллар США в период с 1946 по апрель 1979 года.

Лишь в 1991 году администрация, в свою очередь, приступила к осуществлению успешного плана денежно-кредитной стабилизации, который позволил обуздать гипердевальвацию и обеспечить стабильность цен, обменных курсов и денежного уровня. С января 1993 года страна перешла на систему мини-оценки, которая с 2019 года составляет 3% в год.

С экономической точки зрения Никарагуа добилась значительных падений. В 2018 и 2019 годах валовой внутренний продукт снизился на -3%, а в 2020 году - на -2%, хотя он немного вырос в 2021 году, никарагуанская экономика только выше Венесуэлы.

Кроме того, по оценкам Всемирного банка, при нынешнем правительстве Даниэля Ортеги уровень бедности вырос с 13,5% в 2019 году до 14,6% в 2021 году. Помимо атипичной пневмонии SARS-CoV-2, эта страна также стала жертвой ураганов Эта и Лота, которые вызвали большой хаос.

В этом контексте добавляется, что санкции Соединенных Штатов и Европейского союза в отношении нации привели страну к союзничеству с Венесуэлой, Кубой и Китаем, которые были усилены после того, как последние выборы, на которых Ортега добился своего переизбрания, были заклеймены мошенническими.

Согласно прогнозу Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Никарагуа, а также Гватемала или Доминиканская Республика не восполнят свой экономический уровень в 2022 году, как и до пандемии COVID-19.

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