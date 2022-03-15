НАТО предупредило, что Россия может использовать химическое оружие в операции под чужим флагом в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил обеспокоенность Североатлантического союза тем, что Россия может организовать ложную операцию, связанную с применением химического оружия на Украине, которую он ранее обвинял в укрывательстве такого оружия.

«Мы обеспокоены тем, что Москва может развернуть операцию под фальшивым флагом, которая, возможно, будет включать химическое оружие», - заявил Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров обороны союзников в среду, предупредив «абсурдные обвинения» Москвы о «биохимических лабораториях и химическом оружии в Украина».

«Это просто еще одна ложь», - сказал он.

Трофеи пленных солдат показывают разрушенное состояние вооруженных сил Путина.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Украинские войска конфисковали газовые метки у российских войск, захваченных на их территории, после предупреждений Запада о том, что Владимир Путин может использовать химическое оружие при своем вторжении в европейскую страну.

Министерство обороны поделилось фотографиями захваченной техники, в том числе шлемов времен Второй мировой войны и шляпы-ушанки, показывающих ухудшающееся состояние армии Путина.

Министерство заявило в Twitter: «Вторая армия в мире — это обман. Команда «освободителей». Вы хотите, чтобы мы так жили?»

Министерство обороны поделилось фотографиями захваченной техники, которая также включала шлемы времен Второй мировой войны.

Западные и украинские лидеры выступили с серьезными предупреждениями о том, что Путин готовится применить химическое оружие, а маски, переданные российским войскам, говорят о вероятности нападения.

Со своей стороны, Борис Джонсон и бывший руководитель российской операции МИ-6 Кристофер Стил поддержали опасения Зеленского по поводу того, что Россия может вскоре развернуть химическое оружие на фоне медленного прогресса на местах.

Премьер заявил, что Путин руководит «циничным и варварским правительством» и считает, что Россия готовит «ложную историю», которую он мог бы использовать, чтобы отрицать применение оружия и обвинять Запад.

(с информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



