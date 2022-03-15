НАТО призывает к возможным инцидентам на своих границах, чтобы не ускользнуть от контроля

Брюссель, 15 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал во вторник избегать несчастных случаев и инцидентов, которые могут произойти на территории союзников в результате войны в Украине, которая происходит вблизи границ Североатлантического союза, и призвал, что если они произойдут, «им не удастся сбежать контроль». Так политик выразил себя после расширения боевых действий на западную Украину, в том числе нападения России в субботу вечером на учебную базу, расположенную примерно в 20 километрах от границы Польши, члена НАТО и Европейского союза (ЕС). Кроме того, в последние дни появились сообщения о российских беспилотниках, обнаруженных в Польше и Румынии, а 9 марта еще один дрон российского производства из Украины разбился в Загребе после пролета над Румынией, Венгрией и Хорватией, не причинив жертв. Возможность того, что аналогичные инциденты могут привести к материальному ущербу или человеческим жертвам на территории НАТО, поставила вопрос о том, готов ли Североатлантический союз применять в этом случае статью 5 организации, согласно которой нападение на одну из стран-членов равносильно нападению на всех из них, и должны быть совместными военными ответными действиями. «Когда мы видим больше военных действий, когда мы действительно видим боевые действия вблизи границ НАТО, всегда есть риск возникновения инцидентов и несчастных случаев, и поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы избежать таких инцидентов и несчастных случаев, а если они произойдут, обеспечить, чтобы они не вышли из-под контроля и не создавали ситуации. действительно опасно», — сказал Столтенберг. На пресс-конференции, предшествующей встрече министров обороны Североатлантического союза в среду в Брюсселе, Столтенберг добавил, что трансатлантическая организация «очень внимательно следит» за воздушным пространством и «пограничными районами вокруг НАТО». «Наши военачальники также имеют линии с российскими командирами, чтобы помочь предотвратить инциденты и несчастные случаи, а также предотвратить их бегство от контроля, если они произойдут», - сказал он. В любом случае он подчеркнул, что «атака на союзника вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса». Столтенберг отметил, что не может подтвердить въезд российского беспилотника в Польшу, но подчеркнул, что НАТО «усиливает» наблюдение за воздушным пространством. «Комплексная противовоздушная и противоракетная оборона НАТО отслеживала траекторию полета объекта, который вошел в воздушное пространство Румынии в воскресенье. В ответ румынские военные самолеты немедленно взлетели для расследования, и румынские власти и НАТО уже рассматривают этот инцидент», - сказал он, напомнив, что также анализирует событие, которое закончилось разбившимся беспилотником в Загребе. В случае с тем самолетом, который разбился в Хорватии, Столтенберг заявил, что имеющиеся у них «на данный момент» признаки указывают «на то, что это был не вооруженный беспилотник», несмотря на то, что в воскресенье министр обороны Хорватии Маро Банозич сообщил, что на нем был заряд взрывчатого вещества. «Предварительные показания и информация, которые у нас есть, заключаются в том, что это был безоружный беспилотник, что он сошел с курса и закончилось топливо», - сказал он, добавив, что «скоро» у них будет больше информации, подтвержденной. Он подчеркнул, что комплексная противовоздушная и противоракетная оборона НАТО также отслеживает траекторию полета этого самолета. На вопрос о возможности встречи лидеров Североатлантического союза на следующей неделе он ответил, что «они могут в короткие сроки созвать саммит НАТО со всеми лидерами НАТО», но добавил, что не может подробно остановиться на этом. Во время сегодняшнего визита премьер-министров Польши, Чехии и Словении в Киев он отметил, что «важно, чтобы лидеры европейских государств-членов НАТО тесно взаимодействовали с президентом (Украины Владимиром) Зеленским». ШЕФ кувшин/мб/джак