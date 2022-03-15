Более половины населения Sisbén IV находится в тяжелых условиях нищеты

15 марта Департамент национального планирования обнародовал данные по Sisbén IV, который действует уже год. По данным организации, 29,1 миллиона колумбийцев уже зарегистрированы в базах данных, что свидетельствует о росте баз данных на 24%, поскольку в марте 2021 года было зарегистрировано 23,5 миллиона человек.

Благодаря этим данным правительству удалось классифицировать домохозяйства страны, чтобы улучшить социальные программы, которые государство предоставляет беднейшим слоям населения. Он обнаружил, что 65,8 процента зарегистрированных лиц живут в серьезном положении нищеты и что они распределяются следующим образом:

В группе А, которая, по данным Сисбена IV, является крайней бедностью, насчитывается 8,8 миллиона человек, а в группе B, умеренная бедность, зарегистрировано 10,4 миллиона колумбийцев. Эти две группы составляют 65,8 процента лиц, зарегистрированных в качестве малоимущих

Но в рамках этой цифры они не учитывают группу C, уязвимые домохозяйства, где насчитывается 7,6 миллиона человек, и группу D, неуязвимую бедную, где зарегистрировано 2,4 миллиона человек.

Эта запись помогает Сисбену IV идентифицировать тех, кто нуждается в помощи со стороны государства. Согласно заявлению DNP, за год функционирования этой системы в общей сложности 11,5 триллиона долларов в виде безусловных денежных переводов было предоставлено более чем 3,08 миллиона домохозяйств в условиях крайней нищеты и бедности, и эта цифра в этом месяце постепенно увеличится до 4 миллионов домашних хозяйств. после объявления, сделанного президентом Иваном Дуке 22 февраля».

Он также показал, что в рамках программы «Семьи в действии» было охвачено более 1,3 миллиона семей, принадлежащих к группам от A до B 4, которые будут включены с 2023 года в четвертый этап этой программы. По данным организации, это позволяет улучшить целевые процессы этой программы и охватить семьи с детьми в возрасте до 18 лет с наибольшими потребностями.

«В связи с закрытием правительства президента Ивана Дуке ожидается, что 98% колумбийцев, живущих в бедности и крайней нищете, то есть людей, принадлежащих к группам А и В, будут иметь 98% колумбийцев, живущих в бедности и крайней нищете на базах Sisben IV.

По данным Департамента национального планирования, эта новая система принесла «технологический порядок», поскольку она помогла изменить старую модель проведения бумажных обследований на проведение их с помощью мобильных устройств, «позволяющих сканировать удостоверения личности и удостоверения личности, улучшать качество регистрируемой информации и разрешить географическую привязку домохозяйств и использовать эту информацию при построении карт потенциальных бенефициаров социальных программ по муниципалитетам».

Он также позволяет обновлять любые новости или изменения, которые запрашивает гражданин, в течение максимум шести дней после их отправки в DNP.

Sisbén IV также имеет Citizen Portal, «веб-сайт, который облегчает запросы на опросы и обновление информации о домохозяйствах и их членах». Портал призван стать технологическим и прозрачным инструментом, который позволяет избежать посредников при запросе процесса. База данных Sisbén IV централизована, «что гарантирует обработку и защиту данных и предотвращает изменение информации в политических целях».

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