Более 12 000 пассажиров воздушного транспорта пожаловались на плохое обслуживание в 2021 году

Pasajeros utilizando mascarillas hacen fila para realizar el check-in en el aeropuerto El Dorado, después de que el Gobierno colombiano autorizó la reactivación de los vuelos internacionales, en medio del brote de coronavirus en Bogotá. Septiembre 21, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Управление транспорта предоставило баланс того, что было в прошлом году для пассажиров, которые решили передвигаться на основных авиакомпаниях страны. Согласно выявленному, на 2021 год 31 920 029 пассажиров были мобилизованы по воздуху. Из этой общей цифры 12 258 вызвали трудности, которые заставили их обратиться с жалобой в компетентные органы. По разным данным, 0,038% людей были вынуждены выразить свое несогласие с приобретенными услугами.

Таким образом, в 2021 году четверо из каждых 10 000 пассажиров сообщили о проблемах с тем, о чем они договорились с выбранной туристической компанией. В период с февраля по апрель того же года, по данным Управления, больше всего жаловались пассажиры. С учетом этих цифр больше всего пассажиров перевезли авиакомпании Avianca (31,9% от общего числа), Latam (20,3%), Fast Colombia (17,4%), Wingo (4,8%) и Easyfly (4,7%). Wingo, Viva и Avianca были компаниями, которые превысили среднегодовой показатель по подаче жалоб и жалоб в этом секторе. Latam и Easyfly были ниже.

Орган контроля и надзора заявил, что «с 2019 года и с перекрытием до 21 февраля 2022 года Делегация по защите пользователей получила 39 787 PQRD, из которых 68,98% соответствуют воздушному сектору, 30,94% - сухопутному сектору и 0,08% - средствам водного транспорта».

Управление транспорта в своем исследовании подчеркнуло, что основные причины жалоб со стороны пассажиров связаны с изменениями в маршруте, а также подача комментариев приходилась на запросы о возмещении и потери рейсов. Эти типы обвинений составляют 80% от общего числа причин. Что касается наземного транспорта, то причины для жалоб кроются в нарушениях при транспортировке товаров, в частности из-за сбоев в доставке или доставке. Эти типы жалоб составляют 26,7% от общего числа.

«Мы выбрали Всемирный день прав потребителей, чтобы представить этот ценный документ, учитывая, что он является отличным термометром для измерения объема предоставляемых услуг в сравнении с ситуациями, на которые претендуют наши пользователи, и поскольку воздушный режим представляет наибольшее количество жалоб для нашей организации», - сказал Транспорт. Суперинтендант Уилмер Арли Салазар.

«Мы хотим продемонстрировать, что именно с помощью фактов и команд мы должны объединить усилия, чтобы предложить институциональное присутствие и предложение для благосостояния сектора и его заинтересованных сторон, точно так же, как мы уже три года работаем над защитой прав пользователей и распространением их обязанностей», - добавил Салазар.

В «Бюллетене PQRD Vs Passenger Movement», в котором была раскрыта эта ситуация, разъяснялось, что в течение 3 лет было принято несколько мер для смягчения жалоб граждан, а именно с предоставлением авиакомпаниями более качественного обслуживания. Это также направлено на улучшение отношений между пассажирами и авиатранспортными компаниями.

«Было разработано 55 профилактических и пропагандистских программ, в том числе 27 руководств, праймеров, информационных бюллетеней и рекомендаций, которые были составлены на понятном языке, выполняя упражнения с гражданами для этой цели, такие как Лаборатории простоты; более 9 образовательных пространств также поощряется путем создания курсов электронного обучения, детских садов при университетах, школ для участия граждан или семинаров по лигам потребителей», - говорится в сообщении.

В заключение Управление транспорта предложило всем пользователям воздушного транспорта соблюдать свои права и сообщать властям о любых разногласиях или нарушениях в отношении приобретаемых ими услуг.





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