Еще больше вакцин Pfizer прибыли в Колумбию и теперь доступны

Fotografía de archivo en la que se registró a una mujer al ser vacunad contra la Covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

В этот понедельник, 14 марта, Колумбия получила новую партию вакцин против covid-19, в общей сложности 1170 000 доз, разработанных лабораторией Pfizer.

Правительственный портфель гарантирует, что 67% населения имеют две дозы вакцины, или одну, в случае тех, кто применял вакцину от Jhonson & Jhonson. Цель состоит в том, чтобы увеличить этот процент для обеспечения, насколько это возможно, безопасности колумбийцев.

Точно так же было указано, что до 23:59 субботы, 12 марта, 9 489 061 человек применяли бустерную дозу против ковида. В целом было применено 79 051 362 дозы вакцин.

Правительство предложило всем гражданам, которые уже соответствуют требованиям, подойти к пунктам вакцинации и завершить схемы или получить биологическую вакцинацию впервые. В частности, мы призываем людей старше 60 лет защитить себя от вируса.

Следует отметить, что, по данным Департамента продвижения и профилактики Министерства здравоохранения, из этой партии страна получила 15 532 420 доз вакцин против COVID-19 благодаря пожертвованиям из разных стран.

Эта партия, подаренная Германией, которая прибыла сегодня, была анонсирована с конца декабря. В то время сообщалось, что помимо немцев испанцы также будут отправлять дозы вакцин в Колумбию. Было сообщено, что правительство Германии поставит в общей сложности 2,4 миллиона вакцин, а испанские 6,4 миллиона вакцин.

Поставка была заложена в бюджете на февраль прошлого года, но некоторые задержки возникли из-за нехватки вакцин и политической напряженности, которая в настоящее время наблюдается в Европе.

В ожидании прибытия недостающей партии этого пожертвования Колумбия также рассчитывает получить другие вакцины, подаренные Соединенными Штатами. 10 марта, в середине первой официальной встречи президентов Ивана Дуке и Джо Байдена, были сделаны важные объявления, связанные с безопасностью, миграцией и здоровьем. Что касается последнего, президент США подтвердил, что он пожертвует два миллиона биологических препаратов южноамериканской стране.

До сих пор ожидается подтверждение даты получения и лаборатории, которая их произвела, но ожидается, что к концу апреля партия прибудет в Колумбию.

Таким образом, Соединенные Штаты консолидируются в качестве одного из основных доноров вакцин для Колумбии. Президент Дуке поблагодарил эту поддержку и сказал, что североамериканская страна «спасла жизни тысяч мигрантов».

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