Моравецкий призывает из Киева «положить конец трагедии» Украины

Краков (Польша), 15 марта Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал сегодня из Киева «положить конец трагедии», которую переживает Украина по прибытии в столицу этой страны вместе со своими коллегами из Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Янсой. «Мы должны как можно скорее остановить эту трагедию», - заявил Моравецкий, по данным польского информационного агентства PAP, по прибытии в украинскую столицу, где он планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и его премьер-министром Денисом Шмыгалем. «Эта война - результат действий жестокого тирана, который нападает на мирных жителей, бомбит города и больницы на Украине», - написал польский лидер через свой аккаунт в Facebook, намекая на президента России Владимира Путина. Моравецкий, Фиала и Янса отправились сегодня утром на поезде из Польши в Украину в поездку, которая, по словам представителя правительства Польши Пиорта Мюллера, была ранее согласована с лидерами Европейского союза (ЕС) на неофициальном саммите в Версале. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители правительства США также были проинформированы о поездке, согласно источнику в правительстве Польши. По словам Мюллера, он призван «подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего ЕС и представить комплексный пакет помощи». Делегация «де-факто представляет ЕС», заявил польский пресс-секретарь, согласно которому визит имел консенсус между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен». Источники из учреждений Сообщества из Брюсселя заявили, что им «известно» о поездке, а председатель Совета подчеркнул «угрозы безопасности» визита в украинскую столицу, находящуюся под осадой российских атак. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что поездка была «тщательно подготовлена» и в соответствии с Брюссельским соглашением. Вместе с Моравецким вместе с польской делегацией путешествовал лидер польской правительственной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, который также является председателем Комитета по делам национальной безопасности и обороны. ШЕФ гк-маг/мдж