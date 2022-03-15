Молина пропустит начало тренировки с Cardinals

ЮПИТЕР, Флорида, США (AP) - Ловец кардиналов Сан-Луис Ядьер Молина опоздает на последнюю весеннюю тренировку.

39-летний пуэрториканец начнет свой 19-й и, возможно, последний сезон с «Сан-Луиса». Игрок, который сыграл 19 Игр всех звезд и выиграл девять «Золотых перчаток», в августе согласился на годовой контракт на 10 миллионов долларов.

«У меня нет дальнейших подробностей, которые он сказал мне несколько дней назад, чтобы сообщить мне, что он будет задержан из-за личных проблем», - заявил в понедельник главный операционный директор Сент-Луиса Джон Мозеляк. «Я сказала, что проблем нет. Я с нетерпением жду разговора с ним в ближайшие несколько дней для ясности».

Пострадавшие, доминиканец Дженезис Кабрера и мексиканец Джованни Гальегос, также опаздывают. У Кабреры были проблемы с полетами. Гальегос опоздает из-за личных проблем.

У правши Алекса Рейеса, избранного на Матч всех звезд 2021 года с 29 сейвами, возникли проблемы с человеком. Сент-Луис отправил его на дальнейшее тестирование, но Мозеляк не хотел спекулировать, когда он может вернуться.

27-летний Рейес надеется побороться за место в стартовой ротации.

Адам Уэйнрайт вернулся к работе, приняв участие в первой сессии команды в буллпене на весенней тренировке. 40-летний Уэйнрайт также начинает то, что может стать его последней кампанией.

Нолан Аренадо попал в поле Уэйнрайта на заборе в правом поле. Когда его товарищи по команде взбодрили его хоум-ран, Уэйнрайт встал перед курганом, оторвал несколько листьев с травы и бросил его на ветер, который ударил справа.

«Ему помог ветер», - позже сказал Уэйнрайт в клубном доме. «Это было бы двойное».

Выходя из кургана, Уэйнрайт в шутку бросил перчатку в Аренадо, а затем обнял его.

«Это было захватывающе», — признался Уэйнрайт. «Мне казалось, что я на сцене или что-то в этом роде. Мне было весело. Это было захватывающе. Я старался немного подействовать».