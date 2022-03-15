Мохика: «Мы верим, что сможем претендовать на чемпионат мира»

Эльче (Аликанте, Испания), 15 марта Защитник Эльче и сборной Колумбии Йохан Мохика заявил во вторник, что игроки, входящие в состав национальной сборной, «нетронуты верой» в то, что они пройдут квалификацию на следующий чемпионат мира в Катаре 2022 года. В ближайшие дни Колумбия встретится с Боливией и Венесуэлой, которые они должны выиграть, а также ждать комбинации результатов нескольких прямых соперников, чтобы получить билет на чемпионат мира. «Это зависит от нас и других результатов, но у нас есть позитивный менталитет, амбиции и голод, чтобы достичь этого», - сказал игрок СМИ клуба ilicitano. Мохика признал, что у Колумбии нет права на ошибку, и сказал: «Мы должны сначала полюбить себя как команда, чтобы она понравилась болельщикам и прошла квалификацию». «Это довольно сложная (классификация) из-за предыдущих результатов, но у нас есть шансы и мы будем бороться до конца», - заверил футболист, добавив, что защищать футболку своей команды в большом футбольном событии будет «исполнить мечту и жить в ней». «Я надеюсь, что смогу продолжать работать на этом уровне и консолидироваться, чтобы внести свой вклад каждый раз, когда меня приглашают. Игра со сборной — это нечто особенное и неописуемое», — добавил защитник Эльче, который признался, что хотел бы, чтобы его соотечественница и партнер по команде Хелибелтон Паласиос были в составе сборной. «Важно то, что он делает футбольные заслуги, чтобы идти. Мы ждем вызова сборной из-за любви, которую я и несколько коллег испытываем к ней. Когда это будет необходимо, его вызовут, потому что он показал в Эльче, что он дает хорошее выступление», - аргументировал он. Наконец, Мохика заявил, что чувствует поощрение колумбийских болельщиков, которых он поблагодарил за поддержку всех футболистов страны, соревнующихся в Европе. «Приятно, что они наблюдают за нами, и мы надеемся, что сможем показать всю эту пользу со сборной сейчас, когда предстоят решающие матчи для Колумбии», - заключил он. ШЕФ 1004341 ПВБ/кота/изм