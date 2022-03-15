Неоднозначные результаты закрытия фондовых бирж Юго-Восточной Азии

Бангкок, 15 марта Фондовые рынки Юго-Восточной Азии завершили сессии во вторник ростом в Сингапуре, Маниле и Хошимине, а парки Джакарты, Куала-Лумпура и Бангкока закрылись красным цветом. Эта смешанная тенденция наблюдается на фоне последствий войны в Украине, глобальной инфляции и Федеральной резервной системы США, которая вскоре может принять решение о повышении процентных ставок. В Сингапуре фондовая биржа City-State выросла на 4,01 пункта, на 0,12 процента, а композитный показатель Straits Times составил 3236,04 единицы. Паркет Джакарты потерял 34,02 в целом, 0,49 процента, а индекс JCI в итоге составил 6918,18 единиц. Рынок Куала-Лумпура упал на 10,03 пункта, или 0,64 процента, а выборочный KLCI завершил день с 1557,41 единицы. Площадь Бангкока упала на 15,79 пункта, или 0,95 процента, а селективный SET закрылся с 1644,36 единицами. Манильская фондовая биржа выросла на 202,97 пункта, увеличившись на 2,98 процента, а композитный индекс PSEi составил 7019,92 пункта. Во Вьетнаме индекс VN фондовой биржи Хошимина (бывший Сайгон) закрылся с 1452,74 пункта после роста на 6,49 единицы или 0,45 процента.