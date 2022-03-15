Мишель разговаривает с Путиным и призывает его прекратить «братоубийственную» войну с Украиной

Брюссель, 15 марта Председатель Европейского совета Шарль Мишель в этот понедельник призвал президента России Владимира Путина «срочно» прекратить свою «братоубийственную» войну против Украины, в разговоре о продолжающемся диалоге между двумя странами. В сообщении в своем официальном профиле в Twitter Мишель заявил, что в своем сегодняшнем телефонном разговоре с Путиным он подчеркнул «настоятельную необходимость прекращения братоубийственной войны России против Украины». Бывший премьер-министр Бельгии также призвал главу Кремля «к немедленному прекращению огня и выводу российских военных» с украинской территории. ШЕФ кошка/риа/т.е. (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)