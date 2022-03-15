Мексика будет терять 3 миллиарда долларов в год на ветроэнергетике из-за реформы

Мехико, 15 марта Мексиканская экономика будет терять 3 миллиарда долларов в год на инвестициях в ветроэнергетику, если будет одобрена спорная реформа электроэнергетики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, предупредил во вторник Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC). «Если реформа будет успешной и такой уровень инвестиций не будет реализован, произойдет то, что Мексика потеряет как минимум 3 миллиарда долларов с точки зрения инвестиций в ветроэнергетику в свой ВВП», - заявил на конференции директор GWEC по Латинской Америке Рамон Фиестас. В дополнение к этой сумме необходимо добавить инвестиции в фотоэлектрический сектор, чтобы сумма потерянных инвестиций могла составить от 5 до 6 миллиардов долларов в год, сказал Fiestas. Представитель сектора посетовал, что Мексика была одним из лидеров в регионе до 2018 года, когда Лопес Обрадор занял пост президента и препятствовал частным проектам в области возобновляемых источников энергии, которые сейчас возглавляются Бразилией и Колумбией в регионе. «Мексика далека от глобальных тенденций в регенерации энергетической матрицы и модернизации своей электроэнергетической системы, чтобы обеспечить своих потребителей дешевой энергией и чистой энергией», - заметил он. Во вторник GWEC объявил о личном возвращении выставки ветроэнергетики в Мексике, в которой 23 и 24 марта в Мехико соберутся 45 компаний из этого сектора. Мексиканское законодательное собрание ожидает анализа и голосования по реформе Лопеса Обрадора, которая призывает ограничить частное участие в производстве электроэнергии до 46% и приоритизировать отправку установок на ископаемом топливе Федеральной комиссией по электроэнергии (CFE), государственной компанией. Правительство продвигает реформы, несмотря на частные проекты, которые в настоящее время представляют совокупные инвестиции в размере 12,5 миллиарда долларов, сказал Леопольдо Родригес, президент Мексиканской ветроэнергетической ассоциации (Amdee), которая представляет сектор. По его словам, эта инвестиция в 3 раза превышает бюджет CFE. Государственная компания тратит на природный газ почти в три раза больше, чем на возобновляемые источники энергии, а новые проекты, объявленные правительством, потребуют от 60% до 80% больше природного газа, предупредил Родригес. «Мы собираемся отойти от этой цели, которая также очень похвальна и что мы все хотим, чтобы иметь энергетический суверенитет, мы собираемся больше полагаться на природный газ, которого у нас нет», - сказал он. По словам Амди, для достижения своих целей в области чистой энергии Мексике придется инвестировать 38 миллиардов долларов, чтобы включить 23 000 мегаватт чистой мощности в период с 2022 по 2030 год, что в 17 раз превышает 1350 мегаватт, которые CFE теперь получает от этих источников. Родригес добавил, что только 29% энергии Мексики производится из экологически чистых источников. Поэтому он выразил сожаление в связи с тем, что реформа препятствует частным инвестициям в возобновляемые источники энергии, которые в настоящее время имеют более 7000 мегаватт установленной мощности, что составляет 9 процентов от общего объема национальных инвестиций из любого источника. ШЕФ ппк/мб/юрх (фото)