Мексиканец признал себя виновным в хранении оружия в США

САН-ФРАНЦИСКО (AP) — Мексиканец, который был оправдан по обвинению в убийстве во время инцидента 2015 года, в результате которого женщина погибла на пирсе в Сан-Франциско и ставший предметом дебатов по вопросам иммиграции, признал себя виновным в предъявлении федеральных обвинений в оружии.

51-летний Хосе Инес Гарсия Сарате умолял себя почти через семь лет после съемки Кейт Стайнл 1 июля 2015 года, когда она гуляла по оживленной набережной. Это дело помогло разжечь бурную общенациональную дискуссию об иммиграции и городах-убежищах, что ограничивает местное сотрудничество с федеральными иммиграционными властями.

В конце 2017 года суд присяжных Высшего суда Сан-Франциско оправдал Гарсию Зарате по нескольким пунктам, включая убийство. Но вскоре после оправдания федеральные прокуроры предъявили ему обвинения по двум пунктам обвинения в незаконном хранении пистолета.

Федеральные обвинения в огнестрельном оружии ожидали рассмотрения с 2017 года, после того как окружной судья Винс Чхабрия выразил обеспокоенность психическими способностями Гарсии Сарате. Два врача диагностировали у него шизофрению и определили, что он не может предстать перед судом, поскольку не может следовать судебным процедурам.

Один из врачей сообщил суду в прошлом месяце, что мексиканец правомочен предстать перед судом после того, как регулярно принимал свои лекарства.

В понедельник Чхабрия попросил Гарсию Сарате обобщить выдвинутые против него обвинения, чтобы подтвердить, что он компетентен.

«Обвинения связаны с тем, что я был нелегалом в стране и (у меня было) огнестрельное оружие», - ответил мексиканец по-испански.

Гарсия Зарате был депортирован пять раз и разыскивался на шестой судебный процесс, когда выстрелил из пистолета и стал причиной смерти Штайнле, которому было 32 года.

Он признал, что держал пистолет, из которого был убит Стейнл, но сказал, что он был случайно выстрелен, когда обнаружил его завернутым в футболку под скамейкой на пирсе, где женщина гуляла со своим отцом.

Этот инцидент стал одной из основных проблем кампании на нескольких местных и национальных конкурсах в Соединенных Штатах. Бывший президент Дональд Трамп несколько раз упоминал этот вопрос во время своей кампании 2016 года, чтобы усилить свой аргумент о том, что необходима более жесткая иммиграционная политика и оппозиция городам-убежищам.

Гарсии Зарате грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы. Слушание по его приговору назначено на 6 июня.