Мексиканские агенты выселяют мигрантов, ворвавшихся в пограничный порт

Тапачула (Мексика), 14 марта Агенты Национальной гвардии (GN) Мексики выселили около 400 мигрантов, которые проникли на объекты пограничного порта Сьюдад-Идальго в мексиканско-гватемальском отделении в понедельник в поисках документов для упорядочения их положения. Мигранты, в основном из Центральной Америки и Кубы и Венесуэлы, прибыли в поисках своих документов на перекрестке между странами и для печати собрались на пешеходном переходе и попытались проникнуть силой, но были отозваны мексиканскими агентами. Согласно сообщениям, группа мигрантов «была спокойна», но многие другие «хотели войти силой, и именно тогда и произошла конфронтация». Мигранты прибыли в поисках гуманитарных виз после того, как группа людей, находившихся там с прошлой пятницы, привлекла внимание властей. Благодаря этому решению сотни мигрантов в настоящее время переезжают в Сьюдад-Идальго в поисках завершения иммиграционных процедур, поскольку южные миграционные службы переполнены иностранцами, желающими получить помощь сотрудников Национального института миграции (НИМ). Это вторая акция протеста, которая проходит менее чем за 72 часа в пограничном районе между Мексикой и Гватемалой, в результате чего власти активизировали операции по сдерживанию мигрантов. В субботу группа мигрантов из Венесуэлы и Кубы протестовала на пешеходном переходе из Мексики в Гватемалу, требуя, чтобы НИМ выдал им гуманитарные визы. Мигранты прибыли в Сьюдад-Идальго, штат Чьяпас, после беспорядков в городе Тапачула, где они заявили, что из-за перенасыщения мигрантов из Гаити и Африки царит хаос. Демонстрация произошла в то время, когда президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор находился в турне по Чьяпасу, где в пятницу столкнулся с протестами десятков мигрантов, которые шили рты за лечение, которое они получают от НИМ. В последние недели в Тапачуле прошло несколько акций протеста, призывающих к упорядочению иммиграционных документов. В некоторых из этих маршей произошли столкновения с Национальной гвардией, и по крайней мере один раз группа мигрантов гаитянского и африканского происхождения ворвалась в штаб-квартиру НИМ. Регион переживает рекордный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев. Мексиканские власти перехватили 73 034 иностранца, которые нелегально находились на национальной территории в период с 1 января по 8 марта этого года, как недавно сообщил НИМ. Между тем, Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам (Comar) получила рекордные 131 448 заявлений беженцев в 2021 году. В прошлый четверг Министерство юстиции США объявило о ликвидации транснациональной организации по торговле людьми, работающей на южной границе страны, благодаря «широкому двустороннему сотрудничеству» между властями США и Мексики. ШЕФ джмб/джмрг/кфа (фото)