Мексиканский актер Умберто Бусто входит в голову каннибала в подкасте

Мехико, 15 марта Мексиканский актер Умберто Бусто вошел во главе преступника в подкасте «Гумаро де Диос, каннибал», работе, основанной на исследовании Алехандро Алмасана, который рассказывает трагическую историю преступника в мире бедности, насилия и сексизма, и в то же время размышляет о чем заниматься журналистикой. «Это очень печальная история, потому что, хотя факт каннибализма и убийства, которое он совершил (Гумаро) своего партнера, и пожирание определенных органов его тела, очевидно, является преступлением (...) за этим есть перелом ситуаций, которые он пережил в детстве, которые заставляют задуматься об условиях в котором многие мексиканцы», рассказывает актер в этот вторник в интервью Efe. Имя Гумаро де Диос перешло границы в 2004 году, когда было обнародовано существование так называемого карибского каннибала. Зверская история молодого человека в двадцатые годы, который пожирал своего романтического партнера и ужасал население, создав легенду. В то время журналист Алмасан решил отправиться в тюрьму, где содержался Гумаро, чтобы взять у него интервью и попытаться понять, откуда взялись отвратительные действия, которые он совершил, и рассказать свою историю. Не намереваясь оправдывать это, для Умберто необходимо принять во внимание три основных момента, чтобы понять случай Гумаро. «Экономические условия жизни в абсолютной нищете, неспособность различить и выявить случай латентной шизофрении с тех пор, как она стала такой трагедией, и среда мачо, которая заставила его поступить на военную службу и вынуждена бороться вместо того, чтобы предполагать собственную гомосексуальную идентичность», - отвечает он. Вот почему на протяжении всей истории размышления, как о журналистской этике Альмазана, так и о социальной этике в целом сплетаются размышления, которые не делают дело единичным событием спонтанного зарождения. «С Алехандро я говорил о конце серии, мы задавались вопросом, какой окончательный образ мы хотели оставить от него? Если бы речь шла о более высоком моральном преследовании за такое ужасное действие или придание ему большего достоинства и измерения, потому что многие из этих вещей не были бы сделаны, если бы кто-то протянул руку», - говорит актер. УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ С точки зрения Бусто, в настоящее время существует увлечение «историями, раскрывающими человеческое состояние», и он рассматривает сериал «Гумаро Бога, каннибал» в качестве примера этого. «Как актер я думаю, что персонажи, граничащие с безумием, всегда доставляют удовольствие, потому что с ними можно играть по-разному. Мне всегда интересно узнать, как человеческая психика может находиться в абсолютном противоречии и бороться со своими демонами», - говорит он. Среди самых сильных размышлений, которые он пришел из этого проекта, - осознание того, что «все мы делаем что-то по внутренним причинам и по конкретным обстоятельствам». Обнаружение этих причин двигает его как актера, потому что это приближает его к причине существования каждого человека и помогает ему расширить «видение» человека о людях. Он также считает, что показ таких историй, как история Гумаро, помогает лучше понять пороки общества, чтобы «продолжать борьбу за ценности и права, которые должны быть защищены в стране», говорит он. ЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Подкаст, премьера которого состоялась во вторник на Podimo и который будет содержать новую главу еженедельно, записан с использованием бинауральной технологии, которая позволяет зрителям чувствовать, что звук движется. По словам Бусто, этот эффект делает подкаст «более театральным, чем радио». Со своей стороны, Умберто ждет премьеры сериала Netflix «Где был огонь», дебютного полнометражного фильма Лорены Падильи под названием «Мартинес» и все еще готовится к «Бизонте», своему первому полнометражному фильму в качестве режиссера.