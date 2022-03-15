AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
вторник 15 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Медведеву грозит пропустить Уимблдон

15 март 2022

Лондон, 15 марта Российский Даниил Медведев рискует пропустить следующий Уимблдонский турнир, поскольку британское правительство и Всеанглийский клуб ведут переговоры о налоге вето на российских и белорусских теннисистов, если они не продемонстрируют свое неприятие Владимира Путина. Медведев является нынешним номером один в мире, хотя он потеряет эту честь Новаку Джоковичу, по крайней мере, в течение следующих двух недель после падения в третьем раунде Индиан-Уэллса. Если московская команда выйдет в полуфинал следующего Masters 1.000 в Майами, он его отыграет. Однако лучшая ракетка мира может не участвовать в Уимблдоне, если Всеанглийский клуб и правительство не достигнут соглашения о допуске российских и белорусских спортсменов к участию под нейтральным флагом. «Это очень важный вопрос, потому что многие страны не позволяют представителям России конкурировать. Однако в отдельных видах спорта это сложнее», — сказал Найджел Хаддлстон, министр культуры Великобритании. «Абсолютно никто под флагом России не должен конкурировать. Многие игроки имеют несколько национальностей, и я уверен, что они готовы соревноваться с некоторыми из них или под нейтральным флагом, но нам нужно идти дальше. Мы должны убедиться, что они не поддерживают Путина, и мы рассматриваем определенные требования», — добавил Хаддлстон. Медведев был бы не единственным, кого коснулась эта мера, потому что в первой тридцатке рейтинга ATP помимо него есть еще три россиянина: Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (26). Что касается WTA, то среди лучших в мире — белоруска Арина Сабаленко, третья в мире, и Виктория Азаренко (15), а также Анастасия Павлюченкова (14) и Вероника Кудерметова (24). ШЕФ мсг/кг

новости без цензуры