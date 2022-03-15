Медведеву грозит пропустить Уимблдон

Лондон, 15 марта Российский Даниил Медведев рискует пропустить следующий Уимблдонский турнир, поскольку британское правительство и Всеанглийский клуб ведут переговоры о налоге вето на российских и белорусских теннисистов, если они не продемонстрируют свое неприятие Владимира Путина. Медведев является нынешним номером один в мире, хотя он потеряет эту честь Новаку Джоковичу, по крайней мере, в течение следующих двух недель после падения в третьем раунде Индиан-Уэллса. Если московская команда выйдет в полуфинал следующего Masters 1.000 в Майами, он его отыграет. Однако лучшая ракетка мира может не участвовать в Уимблдоне, если Всеанглийский клуб и правительство не достигнут соглашения о допуске российских и белорусских спортсменов к участию под нейтральным флагом. «Это очень важный вопрос, потому что многие страны не позволяют представителям России конкурировать. Однако в отдельных видах спорта это сложнее», — сказал Найджел Хаддлстон, министр культуры Великобритании. «Абсолютно никто под флагом России не должен конкурировать. Многие игроки имеют несколько национальностей, и я уверен, что они готовы соревноваться с некоторыми из них или под нейтральным флагом, но нам нужно идти дальше. Мы должны убедиться, что они не поддерживают Путина, и мы рассматриваем определенные требования», — добавил Хаддлстон. Медведев был бы не единственным, кого коснулась эта мера, потому что в первой тридцатке рейтинга ATP помимо него есть еще три россиянина: Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (26). Что касается WTA, то среди лучших в мире — белоруска Арина Сабаленко, третья в мире, и Виктория Азаренко (15), а также Анастасия Павлюченкова (14) и Вероника Кудерметова (24). ШЕФ мсг/кг