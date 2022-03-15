Мэр Зимапана сдался брату из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Алан Ривера Вильянуэва, мэр муниципалитета Зимапан, Идальго, передал своего брата местным властям после того, как его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней; чиновник высказался в пользу жертв, несмотря на то, что он имеет кровные связи с преступником.

Мауро Эдгар «N» был передан в распоряжение сотрудников Генеральной прокуратуры Идальго (FGJ), об этом сообщил мэр в сообщении, опубликованном в его социальных сетях, в котором он отверг действия своего брата.

«Действия моего брата не мои, я не буду перекрывать любые акты насилия, ничто не может быть выше закона. Эдгар Ривера находится в руках компетентного органа. Я буду с уважением относиться к процессу, с которым я сталкиваюсь, и я всегда буду помогать институтам, точно так же, как я взял на себя ответственность, возложенную на меня людьми. Я всегда буду обеспечивать мир и безопасность своих граждан», — заявил президент.

Он также заверил, что он на стороне тех, кто обвиняет члена его семьи, поскольку он не будет ставить под сомнение или подвергать сомнению заявления и обвинения жертвы; он также предоставил в распоряжение всех сотрудников своей администрации лиц, пострадавших от гендерных преступлений.

Агрессор был арестован после протестов в организации (Фото: Twitter @SSPHcibernetica)

«Перед лицом полного и явного нападения на гендерное насилие администрация солидарна, не ставя под сомнение заявление, осуждение признается и ценится, учитывая, что в течение этого периода насилие в отношении женщин будет лечиться, и в борьбе, которая будет искоренена в каждом и каждое из его выражений. Вот почему я предоставляю весь персонал администрации в их распоряжение зимапанцам, чтобы обеспечить им внимание и сопровождение, которого они заслуживают», - сказал мэр.

Мауро Эдгар «N» был арестован рано утром в понедельник, 14 марта, по распоряжению судьи, запрошенного местной прокуратурой, который определил это, заслушав показания жертвы, 14-летней девочки, которая обвинила его в сексуальном насилии.

Согласно заявлениям молодой женщины, мужчина предложил ей работу в качестве распространителя листовок в организации, на которую она отправилась в прошлую пятницу, 11 марта, чтобы встретиться с братом мэра, который пытался сексуально надругаться над ней, но сумел сбежать после борьбы с агрессором.

Через день после нападения и после объявления фактов феминистские коллективы организовали акции протеста в Зимапане, которые нашли отклик у гражданского общества образования, которое потребовало немедленного захвата брата муниципального президента.

Мать ответчика также отдавала предпочтение жертвам (Фото: Cuartoscuro)

После этих событий местная прокуратура начала расследование в отношении мужчины, поэтому оно сразу же началось со сбора доказательств, интервью и заявлений от причастных.

Мать мэра и обвиняемый опубликовали в своих социальных сетях сообщение, в котором рассказала о предполагаемых неврологических и поведенческих проблемах мужчины, поскольку с детства у него были проблемы с социализацией и обучением.

Несмотря на объяснение вероятной причины нападения, женщина также выразила солидарность с жертвой, согласившись с тем, что власти проводят расследование в отношении ее сына:

«Наша семья и близкие люди знают, что Мауро Эдгар, мой сын, с детства требует особого внимания, потому что он страдал неврологическими расстройствами и нарушениями обучения, поэтому мы старались изолировать его от рабочих обязанностей из-за инвалидности, которой он страдает», - сказала женщина.

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