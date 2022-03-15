MasterChef Celebrity: Кофе, ключевой ингредиент в устранении проблемы и Chicho удивлен своим мастерством

Возвращаясь к заданию перед матчем на выбывание, который состоял из нескольких этапов, чтобы подняться на балкон, где было всего 4 места, были сюрпризы.

Первым прибыл Татан Мехия, который считался «самым быстрым на кухне», а на втором месте оказался Жаир Ромеро. Позже Мануэла присоединилась, и Чичо удивила посреди испытания.

И другие его соперники, и знаменитости на балконе были поражены, увидев, что комик занял последнее место на балконе, приговорив Наталью, Тостао, Ако Переса, Кристину Кампузано, леди Норьегу и Памелу к испытанию на выбывание. Затем Клаудия Бахамон рассказала о некоторых свойствах колумбийского кофе, предсказав, что станет основным ингредиентом следующего теста на элиминацию.

Именно это было центральным блюдом блюда, которое должны были приготовить осужденные, и после этого каждый открыл тайную коробку, чтобы узнать, следует ли им приготовить блюдо из сладкого или соленого. Первым, кто открыл его, был Рамиро Менесес (у которого было мало что осталось, чтобы выиграть в предыдущем испытании), и он вышел «сладким», факт, который, в некотором роде, был отмечен им, учитывая легкость приготовления десертов с этой едой.

Наталью, Памелу и Ако постигла та же участь, а Леди получила «соль», что она не считала проблемой; напротив, она уже знала, что приготовить: блюдо, вдохновленное мужем. Кристине Кампузано пришлось приготовить пикантное блюдо, а Тостао, который надеялся приготовить сладкое блюдо, должен был приготовить блюдо с солью.

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Таким образом, у знаменитостей было 60 минут, чтобы приготовить свои лучшие блюда с кофе. Тостао был одним из тех, у кого была самая высокая концентрация, настолько, что Джейр подчеркнул свою легкую адаптацию к вызову. «Он на правильном пути», - сказал актер, известный тем, что сыграл 'Джо' Арройо в сериале, посвященном его жизни.

Позже, когда было подано время и блюда были закончены, первым прошел Рамиро, который подарил шест с большим количеством кофе, и присяжные, не колеблясь, поздравили его, хотя у них было существенное потрясение: Николас де Зубирия сказал, что он «могущественный», но Рауш упомянул, что ему не хватает больше бисквит к приготовленному крему.

Со стороны леди Норьеги он подарил свинью оссо буко, которую назвал «Amoruco». Кристофер Карпентье сказал, что блюдо было хорошим на вкус, но он дал несколько советов актрисе о приготовлении и жесткости мяса. «Нет плохого среза, но плохая кухня», - сказал чилиец.

Памела удивила как своих соперников, так и тех, кто находился на балконе: ее «Pulpable de Café», чурро в форме осьминога, был подарен комиком шеф-поварам. К своему творчеству он добавил начинку кофейного заварного крема, которая была у животного, добавив, что это был взрыв вкусов и текстур из-за хрустящей обложки.

Интересно, что Изабелла аплодировала выступлению Памелы, хотя в предыдущие дни она расспрашивала её о её выступлении на кухне. На самом деле, наедине с камерами, венесуэльская актриса сказала о паисе, что у неё нет ловкости или умственных способностей, чтобы так быстро обработать такой вызов».

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