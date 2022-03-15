Мануэла Гомес объяснила, каковы ее планы покинуть страну

Среди многих планов, которые Мануэла Гомес наверняка запланировала на будущее осуществить в своей жизни, - тот, который она хочет сделать «как можно скорее»: покинуть страну. Фактически, в понедельник, 14 марта, влиятельная Паиса выложила тему из своих историй в Instagram, чтобы рассказать своей группе подписчиков о своей идее покинуть Колумбию, хотя и сказала несколько слов спокойствия относительно работы ее компании.

«Я очень серьезно задумался о том, чтобы уехать из страны. В любом случае, я берусь за работу, мы продолжаем продавать, я снова посмотрю, как я управляю всеми вещами в своей жизни. Очевидно, не так просто сказать, что я уезжаю из страны завтра, потому что если бы это зависело от меня, меня бы здесь даже не было, я бы даже не поехал домой, но мне нужно посмотреть, как я решаю проблему с собаками, мне нужно снова посмотреть, как я устраиваю компанию, мне нужно многое успеть, чтобы иметь возможность уходи».

Учитывая всю реорганизацию, которую ему приходится делать в своей жизни из-за этого решения, которое он, кажется, уже принял, Гомес подчеркнул, что эти изменения займут немного времени, однако он хочет уйти как можно скорее.

«... Но у меня уже в голове мысль о том, что я хочу уйти как можно скорее, поэтому я собираюсь начать управлять. Моим клиентам не беспокойтесь, что идея состоит в том, чтобы продолжать продавать продукты, мы продолжаем продавать оптом, я постараюсь все организовать очень хорошо, прежде чем уйти», - вот слова, которые на данный момент завершили дело.

Следует помнить, что, как предприниматель, Мануэла Гомес предлагает косметические продукты, одни ориентированы на волосы, другие на ногти и т. д. С другой стороны, бывшая звезда нашего телевизора не уточнила, в какой стране она хотела бы поселиться или все еще решает между некоторыми вариантами назначения. Хотя, учитывая его постоянное взаимодействие со своими последователями, это лишь вопрос времени, когда он раскроет эту деталь своего решения.

В начале марта инфлюенсер объявила, что будут проведены некоторые пластические операции, в основном уменьшение груди и хвоста, хотя это было не единственное, что планировалось сделать, но и не расширила информацию о других вмешательствах. Однако он пошутил, когда сказал: «... Я буду оперировать все, даже зарытый гвоздь, который у меня есть, я буду оперировать все».

В настоящее время работа паисы сосредоточена на своей компании, и ее последователи также видят, что она действует как влиятельный человек. Однако, когда Мануэла Гомес начала появляться в средствах массовой информации, она выступала от имени «Протагонистаса де Нуэстра Теле» (2012), актера реалити-шоу, в котором она играла в качестве участника.

Если говорить о победителях того сезона реалити-шоу, то это Сара Урибе и Джоан Альварес. Постановка была представлена публике компанией Canal RCN.

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