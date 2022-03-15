Лупилло Ривера расстроился репортерами, которые спросили его о Белинде

Прошел месяц с тех пор, как стало известно, что Белинда и Кристиан Нодал прекратили свои отношения после полутора лет медиа-романа. Тогда и сразу же пресса захотела узнать мнение Лупильо Риверы, с которой у поп-певицы якобы был роман, потому что она всегда отрицала эту версию, несмотря на то, что мексиканская региональная певица даже сказала, что она «та женщина, которую он любил больше всего» и даже имела ее лицо, татуированное на руке.

И хотя брат Дженни Риверы уже несколько раз говорил о расставании, кажется, что теперь он ничего не хочет знать об этом, тем более что состоит в браке с другой женщиной.

Недавно СМИ обратились к так называемому Toro del Corrido по прибытии в международный аэропорт Мехико из Тихуаны, где он дал концерт. Опять же, Лупилло был допрошен на тему Белинды и Нодала, но на этот раз он расстроился с репортерами.

После работы с Лупильо на La Voz Белинда и Нодал начали свой роман в новом выпуске шоу талантов (Фото: Instagram/ @belindapop)

Певца сопровождала его жена Жизель Сото, поэтому Лупильо посчитал этот вопрос неуважением к его нынешним отношениям. «Я впечатлен уважением, которое они проявляют к моей жене, особенно к женщинам», — говорит Лупилло Ривера. По настоянию репортеров, которые сообщили ему, что его жена немного переехала, Лупильо попросил уважения. «Я действительно впечатлена уважением женщин к вам, женщинам».

Во время той же встречи певца спросили, выступал ли он недавно на частном мероприятии перед людьми, связанными с организованной преступностью, и поэтому Лупильо ответил, что, похоже, гнев продолжал доминировать над ним.

Лупилло Ривера сказал, что он очень влюблен в свою жену Жизель Сото (Фото: Instagram/ @gorgizz)

Дядя Чикиса Риверы объяснил, что он появился только в паленке, и у него всегда есть обычай быть добрым ко всем, кто к нему подходит: «Я пошел представиться паленке и так же, как я приветствую вас, я приветствую такеро. Я пел людям, которые стирают одежду, крестьянам, но прессе всегда есть, что повернуть», - сказал он.

Брат Хуана Риверы наконец рассказал о книге, которую выпустила его племянница Чикис, которой он продемонстрировал свою поддержку после судебного иска, который дети Дженни возбудили со своими дядями Рози и Хуаном. «Я рекомендую людям купить его».

В конце февраля Лупильо был задан вопрос в программе Today Day о знаменитом кольце, которое Нодал Белинде, и о том, должен ли мексиканский национализированный испанский певец вернуть его или сохранить, теперь, когда они закончили свой роман.

Лупилло Ривера и Белинда жили романом, хотя певица никогда не понимала этого (Фото: скриншот с YouTube)

В шоу была игра, где, если бы Лупильо не хотел отвечать на то, что его допрашивали, ему пришлось бы укусить чили. Среди неудобных вопросов нельзя было пропустить: «Должна ли Белинда вернуть кольцо на 3 миллиона долларов Нодалу?»

Лупильо не хотел отвечать на этот вопрос, так как он также был бывшим парнем испанца, поэтому он взял чили, чтобы укусить его, но позже решил поделиться тем, что бы он сделал в этой ситуации:

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