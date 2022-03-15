Лилль собирается на чудо против «замороженного» чемпиона

Париж/Лондон, 15 марта С той же верой, которая вела их против шансов до второго раунда, Лилль преследует чудо преодоления неблагоприятного результата первого матча против чемпиона Европы (0-2), Челси, который выступает в северном городе в критический момент, с их активы, замороженные мерами, принятыми против Романа Абрамовича из-за войны в Украине. Доказательством того, что никто не теряет ничью, является то, что стадион Пьера Моруа заполнится во второй раз в этом сезоне, после того как он сделал это, чтобы принять «ПСЖ» и 10 000 из 48 000 мест были свободными в трех матчах европейского группового этапа. Город ждет сюрприза перед соперником посреди неспокойной реки из-за проблем, с которыми сталкивается его нынешний владелец, и в такую погоду они надеются ударить в колокол. Чемпион Франции погрязл в постоянной критике, особенно его атакующей игре, хорошим примером которой поединок в прошлую пятницу против Сент-Этьена, на позициях понижения, стал хорошим примером (0-0). Шестое место в своем чемпионате, отставая на четыре очка от европейских позиций и на семь очков до повторения в Лиге чемпионов, скандисты демонстрируют явную нерегулярность и демонстрируют худший баланс в атаке, чем четыре команды, отстающие в таблице. Тренер, Жослин Гурвеннек, знает, что за его работой следят с увеличительным стеклом, но говорит, что его команда «в состоянии преодолеть трудности» и что они будут «мобилизованы до 300%», чтобы встретиться с «Челси». Ему придется обойтись без своей звезды, португальской звезды Ренато Санчеса, травмированного в подколенные сухожилия и место которого может занять швед Грабриэль Гудмундссон. Большой вопрос будет заключаться в том, кто будет сопровождать канадца Джонатана Дэвида в нападении: турок Бурак Йылмаз или французский ветеран Хатам бен Арфа. «Челси» принимает участие в этой встрече в самый сложный институциональный момент в своей истории. И посадочная вещь может быть метафорической, потому что с замороженными активами клуба немецкий тренер Томас Тухель уже предупредил, что если они не смогут поехать на самолете во Францию из-за ограничения расходов, он сам будет водить автобус. Такова реальность «синих», которые надеются в мае, что правительство даст им разрешение на продажу клуба, чтобы вернуться к нормальной жизни. Хорошей новостью для «Челси» является то, что с тех пор как Роман Абрамович объявил о намерении продать клуб, команда не проиграла. Четыре победы в четырех матчах, включая две встречи после санкции правительства, против «Норвич Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Неопределенность вокруг «Челси», в которой продление контрактов находится в подвешенном состоянии и которая может быть обречена на крах, если продажа клуба не возобновится, вызывает у игроков беспокойство, но они преисполнены решимости. Особенно Кай Хаверц, который забил четыре гола в последних трех играх. Немец, перед лицом неудачника Ромелу Лукаку, взял бразды правления в атаке и стал нападающим, которого Челси искал годами. Его универсальность и универсальность дополняются другими вариантами атаки Тухеля, такими как Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич или Хаким Зиех. Тухел прибывает во Францию без тяжелых потерь, вместе с известными Беном Чилуэллом и Рисом Джеймсом, которые пропустили последние две игры. Если они пройдут раунд, «Челси» войдет в восьмерку лучших в Европе второй сезон подряд, чего они не достигли с сезонов 2010/2011 и 2011/2012 годов. С одобрения правительства на получение призов за сыгранные соревнования продвижение в Европе становится еще более важным, чем раньше, поскольку эти деньги могут помочь клубу выжить. - Возможные составы: Лилль: Жардим; Челик, Фонте, Ботман, Джало; Бамба, Андре, Хека, Гудмундссон; Дэвид и Йилмаз или Бен Арфа Челси: Менди; Аспиликуэта, Сильва, Рудигер, Кристенсен, Алонсо; Канте, Ковачич; Маунт, Зиеч и Хаверц. Рефери: Давид Масса (Италия) Время: 21.00 (20.00 по Гринвичу). Стадион: Пьер Моруа.