Адвокат Педро Кастильо Эдуардо Пачас: «Президент будет говорить о вопросах, которые интересуют страну» перед конгрессом 15 марта, 5 во второй половине дня

Эдуардо Пачас, адвокат Педро Кастильо, дал интервью сегодня утром на канале RPP, где заверил, что президент затронул вопросы, представляющие общественный интерес, во время своего визита в Конгресс Республики.

Как известно, Совет пресс-секретарей согласился принять во вторник, 15 марта, главу государства, в соответствии с просьбой в прошлую субботу, чтобы обратиться к перуанцам.

Учитывая это, адвокат президента сослался на сегодняшнюю встречу, на которой Кастильо Терронес должен будет обратиться к перуанцам с конгресса в 5 часов дня.

«В последнем пункте пункта 7 статьи 118 Политической конституции Перу упоминаются послания президента Республики, за исключением первого из них, которые могут быть одобрены Советом министров. В этой связи послание, которое президент собирается дать сегодня в 17 часов вечера, уже одобрено Советом министров и является единственным требованием, которое Политическая конституция штата требует от президента от Конгресса передать послание. в Нацию. Таким образом, то, о чем просит председатель конгресса, не соответствует Политической конституции штата и не соответствует предыдущим президентам, в которых президенты отправились, чтобы выразить свое послание. Они требуются только в качестве требования, чтобы они были одобрены Советом министров», — заявил Эдуардо Пачас.

Как напомнили, Мария дель Кармен Альва, президент Конгресса, заявила, что Кастильо Терронес лучше не затрагивать вопросы, связанные с ходатайством о вакансии президента.

«Что я думаю, так это то, что, когда президент конгресса обращается с этой просьбой, она не упоминает правовых оснований, у нее нет правовых норм, чтобы их поддержать. Поэтому в Политической конституции любой, кто может ее прочитать, указывает, что она должна получить только одобрение Совета министров, который, кстати, уже написан и одобрен. То, что собирается указать президент Республики, - это то, что страна хочет услышать с учетом всех обвинений, которые были выдвинуты против него», - сказал адвокат.

«К счастью, президент Республики хочет выступить перед страной со съезда и он собирается изложить свою версию без какого-либо принуждения, без каких-либо вызовов. Он сам по себе, реализуя свое конституционное право на мнение, передаст информацию стране, которую хочет услышать», - добавил он.

ЧТО АЛЬВА СПРОСИЛА КАСТИЛЬО О СООБЩЕНИИ ОТ 15 МАРТА ЭТОГО ГОДА?

Мария дель Кармен Альва попросила президента сообщить о вопросах, которые он затронет, и призывает его не ссылаться на вопросы, связанные с ходатайством о вакансии президента против него. В документе президент Конгресса четко и точно сформулировал эту просьбу.

«Учитывая историю присутствия президента республики в Конгрессе, он попросил его заранее проинформировать о вопросах, которыми он будет заниматься в своем послании», - говорится в документе

«Аналогичным образом, учитывая, что предложение о вакансии президента Республики находится на рассмотрении , я с уважением призываю вас не ссылаться на вопросы, содержащиеся в этом предложении», - добавляет он.

Стоит упомянуть, что, узнав, что президент будет на съезде сегодня днем, Педро Кастильо направил послание всем гражданам.

«Завтра я буду в парламенте, в первой власти государства, чтобы рассказать вам, почему мы приехали в эту страну, и что мы собираемся сделать для этой страны», - сказал он. Он добавил: «Мне жаль, что в то же время люди продолжают спотыкаться и людей не слышат, потому что они только что одобрили предложение о вакансии чем-то из 54 голосов», - сказал он.

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