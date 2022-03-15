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вторник 15 март 2022
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Россия

Адвокат Педро Кастильо Эдуардо Пачас: «Президент будет говорить о вопросах, которые интересуют страну» перед конгрессом 15 марта, 5 во второй половине дня

Во вторник, 15 марта, президент Педро Кастильо отправится в Конгресс Республики, чтобы направить послание нации. Его адвокат рассказал подробности встречи.

15 март 2022

Эдуардо Пачас, адвокат Педро Кастильо, дал интервью сегодня утром на канале RPP, где заверил, что президент затронул вопросы, представляющие общественный интерес, во время своего визита в Конгресс Республики.

Как известно, Совет пресс-секретарей согласился принять во вторник, 15 марта, главу государства, в соответствии с просьбой в прошлую субботу, чтобы обратиться к перуанцам.

Учитывая это, адвокат президента сослался на сегодняшнюю встречу, на которой Кастильо Терронес должен будет обратиться к перуанцам с конгресса в 5 часов дня.

«В последнем пункте пункта 7 статьи 118 Политической конституции Перу упоминаются послания президента Республики, за исключением первого из них, которые могут быть одобрены Советом министров. В этой связи послание, которое президент собирается дать сегодня в 17 часов вечера, уже одобрено Советом министров и является единственным требованием, которое Политическая конституция штата требует от президента от Конгресса передать послание. в Нацию. Таким образом, то, о чем просит председатель конгресса, не соответствует Политической конституции штата и не соответствует предыдущим президентам, в которых президенты отправились, чтобы выразить свое послание. Они требуются только в качестве требования, чтобы они были одобрены Советом министров», — заявил Эдуардо Пачас.

Как напомнили, Мария дель Кармен Альва, президент Конгресса, заявила, что Кастильо Терронес лучше не затрагивать вопросы, связанные с ходатайством о вакансии президента.

«Что я думаю, так это то, что, когда президент конгресса обращается с этой просьбой, она не упоминает правовых оснований, у нее нет правовых норм, чтобы их поддержать. Поэтому в Политической конституции любой, кто может ее прочитать, указывает, что она должна получить только одобрение Совета министров, который, кстати, уже написан и одобрен. То, что собирается указать президент Республики, - это то, что страна хочет услышать с учетом всех обвинений, которые были выдвинуты против него», - сказал адвокат.

«К счастью, президент Республики хочет выступить перед страной со съезда и он собирается изложить свою версию без какого-либо принуждения, без каких-либо вызовов. Он сам по себе, реализуя свое конституционное право на мнение, передаст информацию стране, которую хочет услышать», - добавил он.

ЧТО АЛЬВА СПРОСИЛА КАСТИЛЬО О СООБЩЕНИИ ОТ 15 МАРТА ЭТОГО ГОДА?

Мария дель Кармен Альва попросила президента сообщить о вопросах, которые он затронет, и призывает его не ссылаться на вопросы, связанные с ходатайством о вакансии президента против него. В документе президент Конгресса четко и точно сформулировал эту просьбу.

«Учитывая историю присутствия президента республики в Конгрессе, он попросил его заранее проинформировать о вопросах, которыми он будет заниматься в своем послании», - говорится в документе

«Аналогичным образом, учитывая, что предложение о вакансии президента Республики находится на рассмотрении , я с уважением призываю вас не ссылаться на вопросы, содержащиеся в этом предложении», - добавляет он.

Стоит упомянуть, что, узнав, что президент будет на съезде сегодня днем, Педро Кастильо направил послание всем гражданам.

«Завтра я буду в парламенте, в первой власти государства, чтобы рассказать вам, почему мы приехали в эту страну, и что мы собираемся сделать для этой страны», - сказал он. Он добавил: «Мне жаль, что в то же время люди продолжают спотыкаться и людей не слышат, потому что они только что одобрили предложение о вакансии чем-то из 54 голосов», - сказал он.

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