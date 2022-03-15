Ключи к войне между Россией и Украиной

Российские войска продолжили наступление на Украину в понедельник, атакуя пригороды Киева и другие города, несмотря на то, что две страны провели новый раунд дипломатических переговоров, которые завершились без существенного прогресса.

Конфликт, который продолжается уже третью неделю, продолжает уносить жертвы. Тысячи солдат и гражданских лиц погибли, а война вынудила более 2,8 миллиона человек бежать из Украины. Некоторые из измученных беженцев поделились душераздирающими историями о том, как оставили членов семьи позади, а одна женщина просто сказала: «Я хочу, чтобы эта война закончилась».

Вот некоторые ключевые факты о конфликте:

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КИЕВЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ?

Российские войска удвоили свои попытки захватить Киев в понедельник, обстреливая из артиллерии пригороды, которые пострадали от самых сильных столкновений во время застопорившейся попытки России захватить столицу. Местный чиновник сообщил, что советник из города Бровары, к востоку от Киева, был убит в ходе боевых действий.

Два человека погибли, когда артиллерия попала в девятиэтажный жилой дом в северном районе города рано утром в понедельник, разрушив квартиры на нескольких этажах и вызвав пожар. По данным украинских властей, еще два человека погибли и семь получили ранения после того, как российские войска атаковали авиазавод в Киеве, начав крупный пожар.

В районе за пределами столицы репортер Fox News Бенджамин Холл получил травму во время репортажа и был госпитализирован, сообщает сеть.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ УКРАИНЫ?

Ночью предупреждения о воздушных ударах звучали в городах и поселках по всей стране, от границы с Россией на востоке до Карпат на западе. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в понедельник, что авиаудары ударили по жилым домам недалеко от важного южного города Николаева, а также в восточном городе Харькове. Взрывы также были слышны ночью в районе оккупированного Россией порта Херсон на Черном море.

Российские вооруженные силы сообщили в понедельник, что 20 мирных жителей погибли в результате удара украинской баллистической ракеты в восточном городе Донецк, в сепаратистском районе Донецка. Самостоятельно проверить претензию не удалось.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности, чтобы иметь возможность дать показания по оценке Пентагона, в целом почти все наступательные действия России в понедельник оставались без изменений после незначительного прогресса в выходные. Чиновник заявил, что российские войска выпустили более 900 ракет, но украинское воздушное пространство остается спорным, а Москва не достигла полного превосходства в воздухе.

— Журналистка Associated Press Лолита Балдор из Вашингтона внесла свой вклад в работу этого офиса.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С УКРАИНСКИМИ ГРАЖДАНСКИМИ ЛИЦАМИ?

Высокопоставленный чиновник Красного Креста заявил, что война стала «не что иным, как кошмаром» для тех, кто остается в осажденных городах.

Associated Press стало известно, что беременная женщина и ее ребенок погибли после того, как российские войска разбомбили родильный дом в Мариуполе. После нападения на больницу в среду женщину видели на видео и фотографиях Палестинской автономии, поглаживая ее окровавленный живот, когда спасатели бросились перемещать ее в завалы. Это был один из самых жестоких моментов, зафиксированных на сегодняшний день в войне России на Украине.

Женщину доставили в другую больницу, где хирург Тимур Марин сообщил, что после кесарева сечения малыш не подал признаков жизни, и попытки оживить мать не увенчались успехом.

ООН зарегистрировала по меньшей мере 596 смертей среди гражданского населения, хотя она считает, что фактическое число намного выше. Украинские официальные лица заявили, что среди погибших не менее 85 детей.

Тем временем правительство Украины объявило о планах создания новых коридоров для гуманитарной помощи и эвакуации. Как необычный признак прогресса, городской совет Мариуполя заявил, что колонна из 160 гражданских автомобилей покинула осажденный портовый город по определенному гуманитарному маршруту после того, как многие предыдущие попытки выселения не увенчались успехом.

ЧТО ГОВОРЯТ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ?

В польском приграничном городе Пшемысль измученные беженцы заявили, что хотят положить конец насилию.

Александра Бельтуйгова, 33-летняя женщина, бежавшая из Днепра, между Киевом и Мариуполем, сказала, что целыми днями плачет после того, как оставила мужа и родителей. «Я хочу, чтобы эта война закончилась», - сказал он. Многие из перемещенных лиц — женщины и дети, поскольку мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не разрешается покидать Украину.

55-летняя Анжела, беженка из Полтавы, отказавшаяся назвать свою фамилию, заявила, что только вмешательство НАТО может положить конец насилию. Зеленский неоднократно призывал Атлантический альянс создать бесполетную зону над Украиной, но военные эксперты говорят, что это маловероятно.

«Я не знаю, когда увижу мужа. Я не знаю, когда мои дети вернутся домой», — сказала Анжела. «Умоляю вас, это зависит только от вас! Закройте небо, все остальное сделаем мы».

9-летняя Валерия Варенко вместе со своей матерью и младшим братом отправилась из Киева в Барабас, Венгрия. Я хотела сказать оставленным детям быть осторожными, чтобы они не касались каких-либо предметов на улице, потому что «это могут быть бомбы, которые могут сильно поранить их».

ЧТО АП ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ ИЛИ ПОДТВЕРДИЛ НАПРЯМУЮ?

После того, как российские войска выпустили снаряды по девятиэтажному жилому дому в Оболонском районе на севере Киева, пожарные работали над спасением выживших, с трудом вывезя раненую женщину на носилках от почерневшего и все еще дымящегося здания.

Российская бомбардировка возле украинского контрольно-пропускного пункта нанесла значительный ущерб центральному району Киева в понедельник. Украинские власти заявили, что один человек погиб в результате авиаудара и еще шесть получили ранения.

Катерина Лот рассказала, что была в своей квартире, когда ее сын делал домашнее задание в Интернете, когда они услышали громкий взрыв.

«У мальчика началась истерика, наши окна и балкон разбились, часть пола упала», — сказал Лот. «Это было очень и очень страшно. Мальчик начал кричать, поэтому мы взяли его, побежали к двери и спустились в приют».

КАК ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?

Четвертый раунд переговоров состоялся в понедельник, но через несколько часов завершился без существенного прогресса, сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что переговорщики взяли «технический перерыв» и что планируют вновь встретиться во вторник.

Зеленский попросил президента России Владимира Путина встретиться с ним напрямую, просьба, которая не была удовлетворена Кремлем.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ СТРАНАХ?

В Польше беспокойство усилилось в понедельник после того, как российский ракетный удар в выходные на западе Украины унес жизни по меньшей мере 35 человек. Наступление, проходившее всего в 24 километрах (15 милях) от польской границы, заставило поляков спешить в паспортные столы и забрать предметы первой необходимости, опасаясь, что война может распространиться на их страну.

Тем временем советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и советник по внешней политике Китая Ян Цзечи встретились в Риме, где Салливан предупредил, что китайская помощь России будет дорогостоящей. Чиновник предупредил Пекин, чтобы он не помогал Москве уклониться от наказания глобальных санкций.

Правители Турции и Германии обязались в понедельник продолжить дипломатические усилия по достижению прекращения огня в Украине.

В среду Зеленский выступит с виртуальной речью в Конгрессе США.