Ключи к войне между Россией и Украиной

Сильные взрывы прогремели в Киеве незадолго до рассвета во вторник, когда российские войска усилили бомбардировки украинской столицы, усугубив гуманитарный кризис на третьей неделе войны. Официальные лица обеих стран согласились продолжить диалог, несмотря на то, что дипломатия пока потерпела неудачу.

Данные показывают разрушительные человеческие потери. По данным ООН, количество украинцев, которые бежали из своей страны после вторжения, составляет более трех миллионов человек, подавляющее большинство из которых — женщины и дети. Тысячи солдат и гражданских лиц погибли. В осажденном Мариуполе не хватает еды и воды.

Во вторник артиллерийский снаряд попал в 15-этажный жилой дом, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.

«Украина в огне», предупредил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. «Воздействие на гражданских лиц достигает ужасающих масштабов».

Когда российское наступление надвигалось на центр Киева, лидеры трех стран Европейского Союза отправились в пострадавший город с неожиданным визитом, чтобы продемонстрировать свою поддержку нации.

Вот некоторые ключевые факты о конфликте:

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗЕМЛЕ?

Боевые действия за Киев усилились, и в городе раздалось эхо артиллерийского огня. Во вторник Россия начала серию терактов, в результате которых вырвали окна и вызвали большой пожар в доме к западу от Киева, в результате которого погибли по крайней мере один человек. Спасательная операция все еще продолжалась.

В ночное время силы Москвы активизировали атаки на северо-западные пригороды города, заявил глава Киевской области.

Взрывы причинили значительный структурный ущерб всему городу: ударная волна разрушила вход в центральную станцию метро, которая использовалась как бомбоубежище, а другая вызвала пожар в Подольском районе.

Накануне, по меньшей мере, четыре человека погибли и еще несколько получили ранения, когда российские бомбы попали в крупнейший авиазавод страны и девятиэтажный жилой дом. Их снаряды также разрушили телевизионную вышку в западном городе Ровно, где во вторник власти увеличили число погибших до 19 человек.

В других частях страны российские войска нанесли десятки новых артиллерийских ударов по центру Харькова на востоке.

На рассвете спасатели удалили тела из обломков жилых зданий, атакованных в историческом центре города и на важном проспекте, пояснил местный чиновник. Тысячи людей пытались бежать на эвакуационных поездах в условиях хаоса и разрушений.

После нескольких дней безжалостных бомбардировок Мариуполя 150 автомобилей с гражданскими лицами на борту смогли покинуть осажденный город. Но сотни тысяч людей все еще находятся в ловушке, поскольку Россия возобновила наступление на город на побережье Азовского моря во вторник.

Эскалация военной операции вновь помешала продвижению колонны, которая пыталась доставить продовольствие, воду и лекарства отчаявшимся жителям. Неправительственные организации предупреждают, что большое количество людей может умереть от голода. Тела захоронены в массовых захоронениях.

Турецкие власти, со своей стороны, выразили надежду на возможную и предстоящую эвакуацию и отметили, что работа по открытию гуманитарных коридоров приобрела неотложный характер.

ЧТО АП ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ ИЛИ ПОДТВЕРДИЛ НАПРЯМУЮ?

Пламя разрушило жилой дом в Святошинском районе на западе Киева, а спасатели бросились вытаскивать людей с лестницы и тушить пламя.

Плотный слой черного дыма доминировал в окружающей среде. Присутствовавший на месте происшествия пожарный подтвердил, что один человек погиб, а несколько других были спасены живыми, хотя и указал, что люди все еще находятся в ловушке внутри. Молодая женщина плакала возле сгоревшего здания, и жители, потрясенные, оценили ущерб.

«Люди умирают, и самое страшное, что умирают дети», - сказал Андрей, пожарный, перемещенный на место происшествия, который идентифицировал себя исключительно по имени, прежде чем вновь войти в горящее здание.

Бремя войны по-прежнему ложится на самых уязвимых. Более миллиона детей покинули страну и многие другие были перемещены в пределах ее границ.

10-летняя Паша Бычков заявила, что ее семья бежала из второй нации страны, Харькова, после того, как в их здание попала бомба.

«Мы не хотим туда возвращаться», — сказал Паша из Львова, куда он вернулся в школу в понедельник.

ЧТО НАСЧЕТ ДИПЛОМАТИИ?

Несмотря на то, что российские и украинские официальные лица положительно оценили ведущиеся переговоры, они не увенчались никаким прогрессом.

Планируется, что украинские переговорщики снова встретятся во вторник со своими российскими коллегами после короткого перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал предыдущий раунд как «хороший», но не сообщил никаких подробностей.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина позже назвал переговоры «сложными».

Лидеры со всего мира были вовлечены в шквал дипломатической деятельности.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились во вторник в Киев в рамках миссии Европейского Союза, чтобы продемонстрировать свою солидарность со страной.

Его израильский коллега Нафтали Беннетт продолжил посреднические усилия в понедельник телефонными разговорами с Путиным и Зеленским.

Соединенные Штаты заявили, что России придется проявить признаки деэскалации, чтобы продемонстрировать добрую волю. Вторжение заставило круги безопасности США задуматься об увеличении военной мощи Вашингтона в Европе до уровня, которого никогда не было со времен холодной войны.

А ЧТО НАСЧЕТ САНКЦИЙ?

Мировые державы продолжают предпринимать усилия по наказанию Москвы.

Великобритания объявила, что запретит экспорт предметов роскоши в Россию, включая предметы моды и искусства, и повысит тарифы на российские товары, такие как водка, в рамках последнего раунда санкций.

Правительство Японии заявило, что заморозило активы 17 других российских политиков и магнатов и их семей, чтобы оказать давление на Москву. В общей сложности их санкции распространяются на 61 человека.

Европейский союз, со своей стороны, объявил, что одобрил четвертый раунд санкций для дальнейшей изоляции России и сокращения ее ресурсов.